The Last of Us: HBO revela el primer video oficial de la serie

Tras la decepción que supuso para muchos la serie de Resident Evil en Netflix, parecería que es imposible crear una buena producción de imagen real basada en un videojuego. Sin embargo no son pocos los que tienen toda su fe puesta en la adaptación de uno de los juegos más queridos del mundo por parte de «la catedral de la televisión». Cada vez falta menos para ver la serie de The Last of Us en HBO y ya podemos ver el primer video oficial de esta producción.

En un video promocional de HBO Max con escenas de series como The Idol, Love and Death, Succession, The White Lotus, And Just Like That, Hacks, The White House Plumbers y Our Flag Means Death también pudimos ver varias escenas de la serie TLoU.

Las escenas que nos interesan comienza en el minuto 1 con 40 segundos:

Son solo 20 segundos. En estos podemos ver a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie y Nick Offerman como Bill. También hay una rápida mirada a una de las icónicas criaturas de los juegos.

Sobre una posible fecha de estreno, el video simplemente dice que la serie de The Last of Us llegará a HBO Max en 2023. No dieron pistas sobre una posible ventana de estreno.

Si no pueden esperar por más TLoU, recuerden que muy pronto podrán jugar el ‘remake’ del primer juego en PS5. También llegará eventualmente a PC.

Fuente: canal oficial de HBO Max en YouTube