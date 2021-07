Anna Torv interpretará a Tess en la serie The Last of Us de HBO

La serie basada en el exitoso juego de Naughty Dog que prepara la cadena HBO continúa avanzando a buen ritmo. The Last of Us ya cuenta con actores escogidos para los papeles principales de Ellie, Joel, Tommy y ahora se suma Tess. Ella es la primera compañera de lucha de Joel y posible interés romántico en algún punto previo. Tess será interpretada por la actriz Anna Torv.

Torv es conocida por interpretar en Fringe a la agente especial del FBI, Olivia Dunham, y ser la voz de Nariko en Heavenly Sword. Por su parte, Tess es traficante de armas y uno de los primeros personajes relevantes en la historia inicial de The Last of Us. Vale aclarar que la serie bien podría alejarse de la trama original. Lo cierto es que acompañará a Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) en la travesía americana.

Otros personajes con actores confirmados incluyen a Gabriel Luna como Tommy, hermano de Joel; Nico Parker como la hija de Joel; Merle Dandridge (misma actriz del juego) como Marlene; más otros actores como Jeffrey Pierce, Murray Bartlett y Con O’Neill. Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann –creador de The Last of Us— están a cargo de la dirección.

Merle Dandridge volverá a dar vida a Marlene, antagonista en la serie The Last of Us.

La serie The Last of Us de HBO ya inició sus preparativos para grabarse en Alberta, Canadá, de acuerdo con CTV News. La serie no solo implicará un gran inversión a la región y brindará trabajo a cientos de residentes, sino que desde ya se prevé como una de las producciones más costosas de la cadena. Que eso lo afirme la casa de Game of Thrones es mucho decir.

Fuente: Deadline