The Last of Us: Pedro Pascal no quiere imitar a Joel en la serie de HBO

Pedro Pascal (The Mandalorian) interpretará a Joel en la serie que la cadena HBO prepara basada en el exitoso juego de Naughty Dog, The Last of Us. En una entrevista para GQ, el actor habló sobre su próxima película con Nicolas Cage, pero también sobre la serie de The Last of Us y la dirección creativa que HBO está empleando.

«Hay una muy, muy creativa forma de honrar lo que es importante y también preservar la icónica experiencia de un videojuego, e incluir cosas que no necesariamente esperarías. Están haciendo cosas muy inteligentes, es todo lo que puedo decir. Es similar a la forma en que Jon Favreau y Dave Filoni trataron con The Mandalorian, en cómo [Craig Mazin y Neil Druckmann] están tratando The Last of Us. Está en buenas manos porque lo aman demasiado… así que realmente está hecho por la gente que lo ama.»

Por supuesto, Pascal es también el protagonista de The Mandalorian, la serie de Disney+ del universo Star Wars donde interpreta a Din Djarin, un solitario cazarrecompensas que debe proteger a Baby Yod… Grogu, de una amenaza fantasma.

Mazin funge como productor y dirige a la par con Druckmann, cocreador de The Last of Us y actual copresidente de Naughty Dog. Este último supervisa muy de cerca la serie de The Last of Us por razones claras.

Pascal también menciona que no ha terminado el primer juego de The Last of Us, cuya historia será cubierta por completo en 10 episodios de la serie.

«Es tan triste. No tengo ninguna habilidad. Lo intenté, ya sabes. Entonces solo es cuestión de minutos antes que tenga que pasar el control a mi sobrino. Realmente toma una clase específica de habilidad, y no la tengo.»

Pascal señala que vio a su sobrino jugar una gran parte del juego, antes de detenerse para crear una «distancia saludable» entre el personaje interpretado con la voz de Troy Baker y su versión de Joel para la serie.

«Encuentro a Joel muy impresionante — Encuentro todo visualmente como una experiencia impresionante. Entonces me preocupo porque quiera imitarlo mucho, lo cual creo podría ser bueno en ciertas circunstancias, y un error en otras.»

Pedro Pascal estará acompañado por Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, hermano de Joel; Nico Parker como la hija de Joel; Merle Dandridge (misma actriz del juego) como Marlene; más otros actores como Jeffrey Pierce, Murray Bartlett y Con O’Neill.