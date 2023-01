The Last of Us: el principal cambio de la serie frente al juego

Todo el concepto detrás de The Last of Us, está basado en la idea de cómo una infección parasitaria cordyceps –vista antes solo en insectos– pasa a los humanos y arrasa con toda la civilización. En el juego de Naughty Dog, la fuerte expansión de los contagios se debe a las esporas liberadas en el aire por parte de los infectados más avanzados. Como el clásico caso zombi, las mordidas de un infectado a un ser vivo sano también provocan su transformación.

Después de todo, buena parte de la trama de The Last of Us señala cómo Ellie es inmune al cordyceps aún tras ser mordida y pasar varias semanas sin manifestar síntomas. En cuanto a la serie de HBO, si bien este último argumento se introdujo en el primer episodio, las esporas en el aire fueron descartadas por los escritores Neil Druckmann y Craig Mazin.

Momentos previo a su encuentro con Ellie, Joel y Tess deben cruzar en el juego un sótano lleno de esporas y chasqueadores. Por esta razón tienen que usar máscaras de gas para evitar aspirarlas. En la serie de HBO, los infectados transmiten desde sus bocas el hongo con algo similar a lianas. De esta manera se acerca más todavía a la mordida de un zombi y una escena del primer episodio deja esto claro. Por su parte, no se ven esporas ni usan máscaras de gas.

En entrevista con Collider, Druckmann explicó por qué tomaron con Mazin la decisión de omitir las esporas en la serie The Last of Us para HBO. Su énfasis era que la amenaza se manifestara por medio de un ente «consciente.»

«Temprano decidimos que no queríamos usar las esporas en la serie. Eventualmente, esas conversaciones nos llevaron a los zarcillos de hongos. Entonces solo pensando que hay una especie de pasaje entre un infectado y el otro, cómo funciona con los hongos, se convirtió en una red que está interconectada. Se volvió muy aterrador pensar que todos ellos están trabajando contra nosotros de una manera unificada, un concepto que realmente me gustó.»

Otro punto importante con respecto a la infección, es que debido a la reciente pandemia global los espectadores saben más sobre el tema y los creadores debían reconocer esto. Según Mazin, esta es una de las razones por las que la serie comienza en 1968, a diferencia del juego. Nada ocurre de la noche a la mañana y debían establecer el ambiente distintivo frente a los virus o bacterias.

«El contexto es que existen pandemias virales que son muy peligrosas, pero siempre hay algo ahí afuera que es peor. Puede sonar curioso, pero una vez explicado [como lo hace el personaje de John Hannah], te das cuenta que no es para nada bueno. También, que ha estado todo el tiempo entre nosotros y que, cuando un brote ocurra, no será repentino o de forma caprichosa. Finalmente ha sucedido. Siempre iba a suceder. Simplemente resulta que estamos presentes para verlo.»

