The Last of Us (serie HBO), episodio 4: no juegues con armas

Dejando atrás el pueblo de Bill y Frank, Ellie y Joel ponen rumbo a Kansas en su camino a Wyoming, donde reside Tommy. El episodio 4 de la serie The Last of Us para HBO toma de cerca algunos de los eventos posteriores en la trama original. Aquellas partes que los conocedores consideran «jugables». Además de afianzar la relación entre los protagonistas y llevarlos un poco más allá de ser un mensajero y su paquete.

Existe algo genuino en un mundo posapocalíptico y es justamente las relaciones interpersonales que se logren forjar. Lo poco que queda de civilización debe regresar a épocas más primitivas y eso incluye el entretenimiento. La moderna tecnología se hace obsoleta y todo lo análogo vuelve a resurgir. En el caso del entretenimiento, las revistas y los libros físicos reemplazan la televisión, los videojuegos y celulares.

Ellie encuentra una revista pornográfica en el auto de Bill, como en el juego. Del mismo modo, solo le causa gracia e intenta incomodar a Joel con sus preguntas y chistes. Es fascinante que esta joven logre sacarle al refunfuñón de 56 años más sonrisas modestas que en sus últimas dos décadas. Bueno, a decir verdad nunca supimos cómo era con Tess en su relación. Sin embargo, el amor filial es muy diferente al de pareja. Así que Joel empieza a sentir por Ellie algo más parecido a lo que tenía con su pequeña Sarah. Sin decir que sea lo mismo.

The Last of Us Remastered

Esta faceta protectora podemos identificarla mejor cuando deciden acampar a un lado de la carretera junto al bosque. Joel prefiere vigilar mientras Ellie duerme por si algún cazador, asaltante o infectado merodea el lugar. No es algo que alguien haría por quien considera una carga. Una vez en Kansas City, encuentran todo el tráfico atascado en las avenidas y debido a ello deben tomar un desvío por las calles de la ciudad. La serie ha cambiado esta sección de Pittsburgh –Pennsylvania– a Kansas City –Missouri–, alejándose más en el mapa.

Un grupo de asaltantes atacan el vehículo que conduce Joel y resulta estrellándose. Entonces comienza un intercambio de disparos. Esta parte está directamente basada en el juego (hasta dan ganas de tomar el control), pero hay ciertos cambios. Para comenzar, la escena del episodio 2 donde Joel, Tess y Ellie entran a un hotel inundado en Boston, en el juego pertenece originalmente a Pittsburgh, solo con Joel y Ellie. En dicho hotel, Joel es atacado y Ellie le salva la vida disparándole al agresor.

La misma escena entre el juego y la serie The Last of Us de HBO, en diferente locación.

En la serie esta parte se conserva, aunque como el hotel ya pasó, ocurre tras el choque de auto. Ellie utiliza la pistola que tomó en la casa de Frank pero no apunta a la cabeza del asaltante, sino que lo deja parapléjico. Fuera de cámara, Joel termina con el agresor, así que la muerte técnicamente no cuenta para Ellie. Vale decir que en el juego estos combates son en extremo más violentos y brutales. El primer encuentro de Joel con uno de los cazadores lo deja al borde de ser atravesado por el afilado vidrio de una ventana rota.

La serie ha reducido la violencia gráfica y es completamente comprensible dado el público general para el que va dirigida. Algunos dirán que esto la aleja de ser una adaptación perfecta. Lo cierto es que tampoco necesitamos dicha violencia gratuita en la pantalla. Como tampoco necesitamos que Joel arroje ladrillos y botellas o permanezca varios minutos ensamblando armas caseras. No decimos que esté mal, simplemente que no es necesario guiarse ciento por ciento en ínfimos aspectos del juego. La gracia de las adaptaciones radica en sus aportes sin alejarse de la base.

The Last of Us Remastered

Siguiendo esta línea conocemos a un nuevo personaje, Kathleen (Melanie Lynskey). Ella lidera una especie de resistencia en Kansas City que logró expulsar a FEDRA de la ciudad y apropiarse de sus equipos militares. El grupo revolucionario está detrás de un sujeto llamado Henry, a quien buscan por traición. Los jugadores saben perfectamente a quién se refieren. Ahora bien, mientras este episodio no tuvo escenas de ‘flashbacks’ como los anteriores, con el grupo revolucionario de Kathleen sirve nuevas amenazas para Joel y Ellie. Evitando así reutilizar a FEDRA o a una milicia anónima de asaltantes.

Joel y Ellie son perseguidos como presuntos colaboradores de Henry, mas la historia continuará hasta el episodio 5. Dicho episodio, por cierto, llegará pronto debido al evento americano del Supertazón el próximo domingo. El episodio 4 de The Last of Us se nos hizo que cubrió muy poco para todo lo que falta en la historia del juego. Nos preguntamos si esta primera temporada en realidad equivale a todo el juego (Part I) o dejarán más contenido del mismo para la confirmada segunda temporada.

Otro punto importante a mencionar es un posible hinchado o ‘bloater’ que se oculta bajo uno de los edificios de Kansas City. Recordemos que el debut de esta criatura se nos quedó debiendo en Lincoln, el pueblo de Bill. Puede ser que el próximo episodio nos revele que el «pequeño» problema que los hombres de Kathleen dejaron para después, se trata de un infectado gordinflón. 🍄

Contenidos de The Last of Us