The Last of Us (serie HBO), episodio 5: escape de Kansas City

El cambio de horario del episodio 5 de The Last of Us por motivo del Supertazón, continuó por adelantado la historia de dos partes. En el episodio 4, vimos cómo Joel y Ellie fueron emboscados en Kansas City por un grupo revolucionario que acabó con la dictadura de dos décadas de FEDRA. Grupo que caza a todo aquel previamente vinculado con la extinta organización militar de esa ciudad.

Diez días atrás de la llegada de Joel y Ellie conocemos más el trasfondo de Henry (Lamar Johnson) y su hermanito Sam (Keivonn Montreal Woodard), que en esta versión es sordomudo y de menor edad que en el juego. Kathleen, la líder de la resistencia, acusa a Henry de la muerte del hermano de ella en manos de FEDRA. Henry habría suministrado la ubicación de quien entonces era su amigo y también líder de la resistencia en Kansas City. De ahí que Kathleen tomara luego el poder.

Sin embargo, pasa que cuando Kathleen empezó a dirigir la revolución contra FEDRA, se convirtió en lo que tanto odiaba. Como suele pasar en la realidad, la sevicia puede poseer tanto a victimarios como a víctimas que buscan su venganza. Kathleen y su gente ejecutó dicha venganza linchando, torturando y asesinando a soldados y colaboradores de FEDRA por igual. 20 años de violencia, violaciones y torturas, trastornaron las mentes de todos los sobrevivientes de Kansas City.

En cuanto a infectados, prácticamente no hay infectados. Por lo menos no en la superficie. Henry y Sam logran esconderse durante esos días en el ático visto en el episodio anterior. Cuando el alimento se acaba y su aliado no regresa, salen y ven la emboscada que sufren Joel y Ellie. Como una oportunidad para escapar de Kansas City, Henry y Sam hacen contacto con Joel y Ellie no precisamente de forma amistosa. La resistencia ahora busca a los cuatro y las calles a plena luz del día no son opción.

Resulta que FEDRA sí hizo una sola cosa buena en Kansas City. Arrinconó a todos los infectados en el sistema de túneles y allí los fueron eliminando de a poco. Sin embargo, de eso hace tres años y no todos fueron eliminados. Los pasajes libres son suficientes para avanzar hasta las afueras de la ciudad sin ser detectados. En ese lapso, Ellie logra empatizar con Sam pese a las deficiencias de comunicación. La relación paternal en este episodio se traslada en su lugar al concepto de hermanos.

Henry actuó como colaborador de FEDRA –llevando al asesinato del hermano de Kathleen– para conseguir una medicina que recibiría Sam al sufrir de leucemia. Esto demuestra el extremo al que puede llegar un hermano y es un símil de la relación entre Joel y Ellie. Por su parte, Ellie actúa como una hermana mayor con Sam, jugando con él para distraerlo de la penosa situación por la que ambos pasan en este mundo injustamente cruel.

Es cierto que la interacción entre ambos cambia con respecto al juego, después de todo en la serie Sam es más vulnerable que Ellie por su edad y además sordomudo. Ahora bien, sentimos que la serie logró desarrollarlo de una mejor manera y es justificable. Lo que sigue, sin embargo, se aleja del recorrido entre Joel, Ellie, Henry y Sam para brindarnos una bien lograda escena entre revolucionarios e infectados. Joel mientras tanto, es designado como el francotirador del equipo.

Cuando Kathleen y sus hombres logran arrinconar a los cuatro en sus escondites, Henry intercede pidiéndole dejar ir a los niños. Ella le pregunta si en verdad vale la pena salvar a un niño, como si todo dependiera de aquel. Según Kathleen, ese era su destino y todo el tiempo mueren niños por igual. La esperanza de un nuevo mundo abandona por completo la poca humanidad que le queda. La venganza le mató el alma y la envenenó. Es la misma clase de pregunta que deberá responder Joel en el futuro cercano.

Como «salvados» por la campana (o no), la amenaza subterránea mencionada en el episodio anterior sale a flote. Una horda de infectados de los que habitaban los túneles atacan a todos los presentes por igual, entre ellos chasqueadores y corredores, los más rápidos del posapocalipsis. Desviarse de los sucesos del juegos da resultado por el caos que generan, aunque cueste suspender la incredulidad un poco al ver cómo Ellie y Henry salen ilesos mientras Joel apunta y dispara seguro en su torre.

El infectado más potente del juego finalmente hace su debut. El gordinflón, hinchado o ‘bloater’ es tan fielmente adaptado como los chasqueadores y no le envidia nada a los del juego. Incluso el icónico desprendimiento de mandíbula a su víctima, se ve a lo lejos y es tan escalofriante como explícitamente sugería el juego. Que la fuerza del hinchado te acompañe Perry (Jeffrey Pierce, voz de Tommy en los juegos), mano derecha de Kathleen.

Cerrando este arco de Kansas City, apenas llegamos al punto fuerte. Los eventos posteriores vuelven a tomar el rumbo del juego y eso quiere decir que los planes de Henry y Sam, acompañar a Joel y Ellie hasta donde Tommy, se ven frustrados por el destino. El pequeño Sam no es tan inmune como Ellie y después de una conmovedora escena final con su hermana temporal, cae en poder del cordyceps. Más devastador, es que sea Henry quien consume su propio destino y el de su hermanito, como si al final de todo Kathleen hubiese tenido la razón. 🍄

Contenidos de The Last of Us