The Last of Us (serie HBO), episodio 6: el ocaso de un asesino

Joel no es un hombre bueno. Por lo menos no el Joel de los últimos 20 años desde que el brote por cordyceps sacó al superviviente que había en él. Hacer lo impensable por sobrevivir y proteger a su hermano Tommy, tras no lograr lo mismo con su hija Sarah, liberó a un Joel diferente al amoroso padre y hermano. En el episodio 6 de The Last of Us, la serie de HBO continúa la historia tres meses después del encuentro final con Henry y Sam en Kansas City.

Adelantándose un poco a los eventos del juego, donde apenas estaban en otoño, el viaje hasta Jackson –Wyoming– alcanza a Joel y Ellie en invierno. Vemos una central hidroeléctrica a lo lejos y es en esta donde Tommy los recibe en el juego. Sin embargo, la serie decidió ir todavía más lejos y presentarnos el pueblo, como en la primera sección de The Last of Us Part II. En esta conocemos la tranquila comunidad donde el hermano de Joel vive junto a su esposa María. Todas las secuencias jugables de disparos en la central hidroeléctrica y en una casa cercana, la serie las anula por completo.

En su lugar, el episodio sirve más que todo de reflexión para Joel, quien ve cómo su salud se ha ido deteriorando progresivamente. Desde antes ya sufría una condición cardiaca. Ahora se suma un trastorno de estrés postraumático constante por la muerte de su hija hace dos décadas. Estos ataques lo dejan paralizado y que en cierta forma vea a su hija reflejada en Ellie no ayuda para nada. En su afán por protegerla, Joel ha reaccionado lentamente en ocasiones previas, poniendo en riesgo la vida de ambos.

Tommy conoce a su hermano y sabe en lo que se ha convertido. En lo que el posapocalipsis lo ha convertido. Ahora tiene una vida estable en Jackson junto a María y esperan un hijo. No quiere arriesgar la seguridad de su familia ni verse arrastrado nuevamente con el grupo de las Luciérnagas del que alguna vez fue parte. Por otro lado, Joel siente que ya no es capaz de cuidar más a Ellie y le encarga a su hermano el trabajo de llevarla hasta la Universidad de Colorado del Este como era el plan.

Aunque nadie le pregunto a Ellie si era lo que quería.

La mayoría ve a Joel como un mercenario y asesino de este nuevo mundo, en el que no se puede confiar. No podemos decir que sea mentira. En realidad, Joel vive acosado por el error más grande de su vida, que fue el de no haber podido cuidar a Sarah como su padre. Por su parte, Ellie sabe muy bien que Joel no es su padre adoptivo ni un hombre bueno, pero ha logrado ver en él no una figura paterna, sino la de la única persona que no la ha abandonado o a la que le importara y esté muerta.

Ambos se necesitan más de lo que creen y es cosa del destino que resultaran juntos. Por más que no tengan lazos de sangre y reconozcan que no son ni un padre ni una hija. En este mundo dominado por los hongos, estar juntos es la única forma de sobrevivir tanto como se pueda. La inmunidad de Ellie y el arma de matar que es Joel, no son autosuficientes. Tommy tampoco cambiaría a su nueva familia por su viejo hermano, pero está dispuesto a ayudarlo y brindarles un hogar a ambos cuando lo de Ellie y las Luciérnagas pase.

Tanto Pedro Pascal como Gabriel Luna le dan una sentida interpretación a Joel y Tommy. Son actores que han ido dando notables saltos en sus carreras y como los hermanos Miller pueden aspirar a otros tantos. Por supuesto, Bella Ramsey no se queda atrás y en cada episodio demuestra haber sido la elección ideal para Ellie. En el episodio 6 de The Last of Us en particular, replica unas líneas del juego cuando discute con Joel, que impactan y empatizan como el mismo personaje de Ashley Johnson con el de Troy Baker.

Como no hay conflicto en la central hidroeléctrica ni Ellie huye brevemente de Jackson, la serie pasa directamente a la Universidad de Colorado del Este. Esta sección fue recortada en la serie para HBO de The Last of Us, sin infectados a la vista (corredores, chasqueadores, otro gordinflón). Mientras buscan a las Luciérnagas que aparentemente abandonaron el campus universitario, Joel y Ellie divisan unos asaltantes e intentan escapar sigilosamente.

Esto llevaba en el juego a otro enfrentamiento con armas de fuego al interior de la universidad, donde Joel cae desde un segundo piso y es herido de gravedad por una perforación en el abdomen. Es una secuencia que se hace más larga –y dolorosa para Joel– en el juego, mientras que en la serie ambos logran escapar y alejarse hasta que Joel cae inconsciente por la pérdida de sangre. El turno ahora es de Ellie para protegerlo si no quieren ser «dejados atrás» en el próximo episodio… ya saben, como el DLC. 🍄

