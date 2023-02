The Last of Us (serie HBO), episodio 7: un corto paseo por las nubes

El último episodio de la serie para HBO de The Last of Us volvió a darle seguridad a un confundido Joel sobre su responsabilidad con Ellie. Reencontrarse con su hermano Tommy le dio una luz de esperanza de lo que puede ser el futuro en medio de un posapocalipsis cordyceps. Sin embargo, esto no duró mucho. En su fugaz paso por la Universidad de Colorado del Este no encontró a las prometidas Luciérnagas, pero sí una fuerte perforación en el abdomen. El episodio 7 de The Last of Us continúa superficialmente esta penuria.

En el orden que nos dicta el primer juego, los eventos posteriores en los que Ellie se hace cargo de cuidar a Joel solo se expanden en el contenido descargable Left Behind. Técnicamente el próximo episodio (8) es lo que en verdad seguiría tal y como el juego fue lanzado en su momento para PS3. En las siguientes ediciones (Remastered y el ‘remake’ TLoU Part 1), Left Behind fue incluido con el juego base. Su ubicación en la trama, ahora bien, es la que se encarga de contar el episodio 7 de la serie en forma de retrospectiva.

El DLC The Last of Us: Left Behind salió ocho meses después del juego original para PlayStation 3. Justo para el día de San Valentín, a propósito del tema principal entre Ellie y Riley. En su tiempo, fueron notorias las publicaciones que calificaron como un «momento decisivo» para los videojuegos el beso compartido entre los personajes de Ellie y Riley. La mayoría de reacciones al mismo también fueron positivas por su caracterización de personajes LGBT.

En la serie, vemos un poco de la zona de cuarentena donde Ellie compartía habitación con Riley (Storm Reid). Riley –mencionada anteriormente en la serie– era su mejor amiga y quien principalmente defendía a Ellie. Aún así, Ellie demuestra saberse defender si es necesario gracias a su fuerte temperamento. Mientras Ellie reconoce que una vez cumpla 17 deberá empezar a trabajar para FEDRA, Riley ve en las Luciérnagas una alternativa a la dictadura militar que les dio cobijo durante toda su juventud.

Riley escapa de la zona de cuarentena y las Luciérnagas le encargan un puesto de guardia en un abandonado centro comercial. Que ha recuperado energía de una fuente cercana para desconocimiento de FEDRA. Riley lleva a Ellie hasta allá en una escapada nocturna que ya es natural y sigilosa para la primera. Por su parte, Ellie cree más en su futuro dentro de FEDRA, pero todo esto ocurre solo unas semanas atrás del inicio de su historia. Riley ha establecido contacto con Marlene, quien la integra a las Luciérnagas. Pero no ha podido hacer lo mismo hablando por Ellie.

El pensamiento de estas mejores amigas empieza a chocar, pues cada una tiene una opinión moral diferente sobre las organizaciones que siguen. Contrario a eso, su amistad es más importante y la relación entre ambas entra a una etapa de descubrimiento sobre sus verdaderos sentimientos. Todo este mundo del pasado congelado en un centro comercial del 2003 causa asombro y maravilla a Ellie. El simple uso de escaleras eléctricas hace parte de una realidad que nunca tuvo oportunidad de vivir en un mundo medianamente seguro.

Mortal Kombat II en todo su esplendor en el episodio 7 de The Last of Us.

Como en el episodio anterior, tampoco entiende otras tantas cosas que a nuestra vista son muy normales y a la vez triviales, como la moda. Un carrusel, una cabina de fotos y una tienda de disfraces causan curiosidad a Ellie, cosas completamente nuevas para ella. Sin embargo, podemos identificarnos en que el salón de videojuegos es lo que más la deja perpleja. Como el mismo cielo. Mientras los segmentos ya mencionados provienen del juego, en el del arcade hay un añadido que por cuestión de licencias el juego no se permitía: Mortal Kombat II.

Hay un afiche de Mortal Kombat en el cuarto de Ellie y Riley, así que suponemos que ambas idolizaban el juego por su extrema violencia gráfica. Así fuese solo por medio de revistas y pósters. Ellie y Riley echan unas partidas del arcade Mortal Kombat II, lo que nos hace preguntarnos por todas las consolas en el mundo de The Last of Us. En TLoU Part II hemos visto el PS3 de Ellie y un PS Vita, teniendo sentido pues el brote se dio en 2013. En la serie, ya que se dio en 2003, lo máximo que tendrían acceso sería a PS2, Xbox y GameCube (sin olvidar GBA, pero ya nos estamos desviando).

Todo el ruido del salón arcade atrae un acechador que estaba mimetizado en un tocón. Tan solo unos momentos después que Ellie y Riley abren sus corazones y que Riley decide no abandonar a Ellie por las Luciérnagas, ambas son atacadas. En el forcejeo por eliminarlo, Ellie y Riley resultan mordidas. Hasta el momento Ellie no sabía de su inmunidad y esta es la historia origen de la misma. Aunque visualmente no nos muestran el desenlace de Riley, sabemos bien que su destino fue menos esperanzador.

Es una analogía similar a la del episodio 3 con Bill y Frank. El amor puede florecer en un infierno como el del cordyceps, pero que prospere es poco probable. El tiempo nunca está a favor de los personajes en The Last of Us. La felicidad total es tan elusiva como cargar una potencial cura sobre los hombros de Ellie. Solo quedan dos episodios para terminar la historia, salvar a Joel y de paso la humanidad llevando a Ellie hasta Salt Lake City. ¿Lo lograrán y veremos jirafas? Segura pero inciertamente así será. 🍄

