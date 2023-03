Fue una larga espera, pero el mandaloriano Din Djarin y su hijo Grogu finalmente están de regreso. No es secreto que no quedamos felices con el final de la temporada 2 ni con los episodios protagonizados por él en El libro de Boba Fett. Vamos a ver si el capítulo 17 o episodio 1 de la temporada 3 de The Mandalorian recupera el buen camino y hablaremos de las referencias que hace al resto del universo Star Wars con las criaturas que Grogu ve en el hiperespacio, el destino del planeta Mandalore y más.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, capítulo 17 (temporada 3, episodio 1): El expósito.

The Exmandalorian

Queremos mucho a Din Djarin, pero no a los Hijos de la Guardia a los que pertenece. La forma en que es excomulgado de su círculo sin tomar en cuenta las circunstancias que le hicieron «ir contra el camino» y sin darle una forma viable de redención nos recuerda a la forma en que actúan algunas sectas religiosas.

A pesar de eso, todo lo relacionado con la cultura mandaloriana nos sigue fascinando y nos encanta aprender sobre ello. En este episodio, por ejemplo, vemos cómo es el rito de bautizo para los Hijos de la Guardia —aunque fue tristemente interrumpido por el ataque de una criatura nueva para la saga— y conocimos a Kalevala, un planeta que había sido mencionado en la serie animada La guerra de los clones.

Aparte de eso, no hay mucho que decir sobre este episodio a nivel de trama. La terquedad de Din Djarin respecto a traer de regreso a IG-11 es característica del personaje y representa bien la «terquedad» de la saga, a la que no le gusta dejar ir nada y siempre tiene que traer viejos personajes y elementos conocidos de regreso. Si Boba Fett no murió cuando cayó en la boca del Sarlacc, ¿por qué habría de desaparecer este droide al caer en un rio de lava?

A pesar de eso, sí nos gustaría ver de nuevo a IG-11 en acción, ya que era un personaje muy divertido. En sus apariciones en la primera temporada tuvo la voz de Taika Waititi, director de Thor: amor y trueno.

Referencias y continuidad con el resto del universo Star Wars

¿Qué son las criaturas que ve Grogu en el viaje por el hiperespacio en el capítulo 17 (episodio 1, temporada 3) de The Mandalorian?

Estas ballenas espaciales son llamadas Purrgil y las conocimos en la serie animada Star Wars Rebels. De acuerdo a la mitología de la franquicia, fueron estas criaturas y su habilidad para viajar entre sistemas estelares lo que inspiró a los primeros investigadores del hiperespacio a desarrollar esta tecnología.

La reaparición de estas criaturas puede tener como objetivo que el público las recuerde porque tuvieron un papel muy importante en el final de Rebels y los destinos de Ezra Bridger y el Almirante Thrawn. Estos personajes supuestamente regresarán en la serie Ahsoka.

¿Qué pasó con el planeta Mandalore y qué fue la purga?

En este y otros episodios de la serie han mencionado que el planeta de origen de la cultura mandaloriana fue destruido. Este evento ocurrió cerca del final de la era imperial, cuando los oficiales del Imperio Galactico decidieron que no iban a poder controlar a los clanes que controlaban el planeta y decidieron bombardearlo.

Este evento fue conocido como ‘la purga de Mandalore’. El planeta quedó reducido a escombros y los sobrevivientes fueron obligados a dejar una atmósfera irrespirable. Bo-Katan, que estaba liderando la lucha contra el Imperio, perdió el control de su gente y del Darksaber que representaba su liderazgo. A causa de eso, el pueblo mandaloriano se fragmentó aún más.

Los Anzellan

¿Recuerdan a Babu Frik?

Este personaje de Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker pertenece a la especie Anzellan. Sus miembros son dados a trabajar con la tecnología, especialmente con naves y droides. Siguiendo esa idea esencialista, los Anzellan que vemos en el episodio 17 de The Mandalorian son expertos en droides.

Esta no es la primera vez que vemos miembros de esta especie desde su aparición en la última película de la Saga de Skywalker. En las novelas y cómics de The High Republic conocimos a Shug Drabor, un legendario ingeniero que construyó el legendario crucero espacial Halcyon.

Otras referencias

En las calles de Nevarro vemos un árbol con varios mono-lagartos kiwakianos.

Greef Karga explica que Cara Dune fue reclutada por las Fuerzas especiales de la Nueva República. Esto explica en universo la salida de la actriz de la serie tras protagonizar varios escándalos .

. La ruta hydiana que menciona Greef Karga es la más importante de las rutas comerciales de la Galaxia en la que se desarrolla Star Wars. Comienza en Bonadan y termina en la zona sur del borde exterior. Fue mencionada por primera vez en La guerra de los clones y desde entonces en numerosos cómics y novelas.

Sundari, la ciudad de Mandalore mencionada por Bo-Katan, es la capitalen la que se desarrollan la mayoría de episodios de la temporada 2 de La guerra de los clones.

