The Mandalorian (Capítulo 15) – Moralidad imperial

Se acerca el final de la segunda temporada de The Mandalorian y ya se siente la tristeza en el aire. ¿Qué vamos a hacer sin Mando y Grogu durante tanto tiempo? Esta excelente obra se convirtió en el centro de atención de la enorme comunidad de fanáticos de Star Wars y no dudamos que gracias a ella se abrieron las puertas para la enorme cantidad de series de la saga que fueron anunciadas recientemente.

Parecía que el penúltimo capítulo de la temporada, titulado El Creyente, no iba a ser más que un episodio de relleno. Media hora de pura acción que nos dejaría preparados para la gran operación de rescate de Grogu. Sin embargo, fue mucho más que eso.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, Capítulo 15 (temporada 2, episodio 7): El Creyente.

El escritor y director de este episodio, Rick Famuyiwa, también fue el responsable del capítulo de la primera temporada en que el protagonista, junto a un equipo de criminales, se infiltra en una prisión de la Nueva República. Un miembro de ese equipo, el ex-francotirador imperial Migs Mayfeld —interpretado por el comediante Bill Burr, a quien probablemente recuerden de Breaking Bad— está de regreso para ayudar al mandaloriano a ubicar la nave de Moff Gideon.

Lo que viene a continuación es un pequeño ‘heist’. Una misión de infiltración y extracción en una refinería del Imperio en la que pueden encontrar la información que buscan. Para lograrlo, Din Djarin debe torcer un poco las reglas de su credo mandaloriano y cambiar su armadura por una de piloto del Imperio.

Este cambio es la base de toda la fuerza temática de este episodio. Mayfeld trata de explicar su filosofía de vida, la cual es simplemente sobrevivir y poder dormir bien en la noche. Dice que esta es la razón por la que se unió al Imperio y alega que Din Djarin no es muy diferente a él. Después de todo, rompió sus propias reglas porque la situación lo exigía.

Disfrazarse del enemigo para infiltrarse es algo bastante común en Star Wars. Hemos visto hacerlo a Luke Skywalker, Han Solo, Rose Tico, Finn y a la tripulación del Ghost en Rebels. Pero es diferente para nuestro mandaloriano tomando en cuenta el peso de sus creencias. Si cambiar un casco por otro ya era una especie de tabú, tener que revelar su rostro a causa de una emergencia en medio de la misión debió ser una de las decisiones más difíciles de su vida.

¿A qué punto tenemos que llegar para traicionar nuestras creencias? Se dice que la mayoría de personas no le ven mucho problema a cometer “un pequeño pecado” de vez en cuando. Hay tradiciones, ya sean culturales o religiosas, que pueden parecer completamente arbitrarias desde puntos de vista ajenos. No tomar café, no comer carne de ciertos animales y llevar el cabello cubierto puede parecer absurdo, pero para ciertos grupos de personas es una ley de vida. Din Djarin ya ha dejado claro que prefiere morir antes que ir contra sus creencias. Pero hay algo más de por medio: Grogu.

Ya lo dijo en el mensaje holográfico que le envió a Moff Gideon al final del episodio: “significa más para mi de lo que tienes idea”. Los cínicos podrán decir que habla de la importancia que le da a su misión de llevar a Grogu con los suyos, pero sabemos bien que es mucho más que eso. Reveló su rostro porque era la única manera de tener al pequeño de nuevo a su lado.

Volvamos a Mayfeld y su propio credo personal: “hacer lo que sea para sobrevivir”. Nos damos cuenta que eso no es realmente cierto. Por más seguridad que le ofreciera el Imperio, él vio de primera mano las atrocidades de las que son capaces y no pudo vivir más con ello. Decidió realizar una acción contra su propio credo de supervivencia porque no vio otra salida moral para ello. Necesitaba “poder dormir bien en las noches”.

Pero miremos ahora el otro lado de esa moralidad. Mientras iban camino a cumplir su misión, Mando y Mayfeld son atacados por piratas que buscan hacer explotar su vehículo. En ese momento deben acabar con ellos y son finalmente salvados por las naves del Imperio. Más tarde nos enteramos que el cargamento del vehículo iba a ser usado para atacar poblaciones civiles. Esto nos da a entender que los piratas, de hecho, eran los buenos. Aunque no lo sabía en ese momento, el protagonista acaba con varios de ellos.

Este episodio nos muestra que es posible traicionar nuestra propia ideología por un bien mayor, pero en ningún momento vemos al protagonista lamentando la muerte de estas personas que muy posiblemente eran inocentes ni enfrentar con horror lo que hizo. La trama literalmente deja el asunto a un lado y espera que no pensemos mucho en eso.

Este no es un problema solo de The Mandalorian ni de Star Wars. Las historias de acción y aventura suelen ignorar bastante el daño colateral que causan los protagonistas con sus acciones. Pensar en el sufrimiento de inocentes, cuando no es causado por obvios villanos, arruina nuestra diversión.

Pasando a temas menos serios, el capítulo 15 de The Mandalorian no dejó de lado los elementos sacados del universo expandido de Star Wars. Mayfeld menciona que participó en la Operación Cenizas, un evento bastante importante que es explorado en cómics como Imperio Destruido y videojuegos como Battlefront II.

Esta operación fue un plan diseñado directamente por el Emperador y obligaba a sus principales oficiales a poner sus armas contra planetas fieles al Imperio para impedir que cayeran en manos de sus enemigos. Para muchos personajes, como Iden Versio y el mismo Mayfeld, esto fue lo que finalmente les hizo darse cuenta que estaban del lado equivocado.

Otros elementos dignos de mención son el planeta Burnin Konn, que juega un papel importante en cómics protagonizados por Lando Calrissian y Doctora Aphra; el rhydonio, uno de los combustibles más conocidos de este universo; y el ISB, la temida Oficina de Seguridad Imperial que ha aparecido en incontable series, cómics y novelas.

Todas las piezas están listas para el gran final de la temporada. Ya queremos ver de nuevo a Din Djarin reunido con el pequeño Grogu y tiene un equipo de lujo para lograrlo. Cara Dune, Fennec y Boba Fett ya demostraron su increíble habilidad y no podemos esperar para verlos de nuevo en un episodio que promete estar lleno de acción y tensión.

¿Alguien más cree que esta temporada de The Mandalorian va a acabar con el protagonista sosteniendo el Darksaber en sus manos?