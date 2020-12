The Mandalorian (Capítulo 16) – Fanservice al rescate

El capítulo 16 de The Mandalorian, que sirve como final de la temporada 2, fue tan satisfactorio como esperábamos. Nos hizo reír, llorar, preocuparnos y emocionarnos. Tuvo todos los elementos que han hecho tan felices a los fanáticos de Star Wars, pero también es una buena muestra de los peores vicios que tiene la franquicia.

Su final también nos deja llenos de preguntas por el futuro de la serie, pues ocurre algo que va a cambiar por completo su ‘status quo’.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, Capítulo 16 (temporada 2, episodio 8): El Rescate.

Tal como suponíamos, El Rescate es un episodio lleno de acción en el que un equipo de lujo se enfrenta a las fuerzas del Imperio para acabar con Moff Gideon y poner a Grogu de nuevo en los brazos de su padre. Además de nuestro querido mandaloriano, tenemos presentes a Boba Fett, Fennec Shand, Cara Dune, Koska Reeves y Bo Katan. Solo faltaron Greef Karga y Ahsoka Tano para completar la colección.

Cualquiera que haya visto una película o serie de Star Wars, leído un cómic, novela o jugado un videojuego sabe que infiltrarse en una nave del Imperio y acabar con Stormtroopers no es algo necesariamente complicado. Como siempre, esta es una oportunidad para que los personajes se luzcan en combate y nos ofrezcan vistosas secuencias de acción. Ver a las mandalorianas usar sus propulsores para emboscar a los soldados o a Cara Dune usar su arma para acabar con un pelotón completo —como si se tratara de Rambo con su M60— es muy divertido.

Resulta refrescante ver que los Dark Troopers no son algo que tomar a la ligera. En circunstancias como esta, los héroes suelen tener una pelea complicada hasta que uno de ellos descubre un punto débil o una forma de acabar con todos de un solo golpe. Es bueno ver que evitan ese cliché poniendo en problemas al protagonista al enfrentar a uno solo de ellos y luego enfocar los esfuerzos en evitar un combate con el resto. Pero entonces llega otro cliché que sí hemos visto una y otra vez a lo largo de los episodios: el ‘deus-ex machina’.

Es bueno que el protagonista, a pesar de ser un hábil guerrero, no siempre puede superar los obstáculos y requiera ayuda ocasionalmente, pero se ha vuelto un poco absurdo ver lo mucho que depende de una salvada de último momento. En este caso se perdona un poco porque es la fuente de una gran sorpresa: la llegada de Luke Skywalker.

Algunos ya habíamos adivinado que él podía aparecer. Como dijo Ahsoka, no hay muchos Jedi en la galaxia en ese momento de la historia. Es seguro que LucasFilm está guardando el destino de Ezra Bridger para otra ocasión, Quinlan Vos no hubiera tenido el impacto que muchos esperan para un final de temporada y Cal Kestis es desconocido para quienes no hayan jugado Fallen Order. Eso dejaba a Luke como la única opción posible.

Lo que no esperábamos es que fuera a ser tan prominente. Imaginábamos que lo íbamos a ver como una silueta en la lejanía, no en primer plano. El rostro de un joven Mark Hamill fue recreado con tecnología CGI y luce mucho mejor que Leia joven en El Ascenso de Skywalker o Moff Tarkin en Rogue One. Hablando de esa película, nos encantó que su aparición fuera un paralelo a la impactante escena de Darth Vader en dicho filme.

Pero este cameo también deja un mal sabor de boca. No solo porque separó a Grogu de Din Djarin (ya hablaremos de eso más adelante) sino porque vuelve a enlazar a The Mandalorian con “la trama principal” de Star Wars. Algo que había hecho especial a esta serie es que ofrecía una historia diferente. Estaba relacionada con los eventos de las películas, pero dejando de lado el mundo de la familia Skywalker. Volver a ellos hace sentir que no puede pasar nada en la galaxia si no toca de alguna forma a los protagonistas de siempre.

El universo de Star Wars es muy rico en temas y posibilidades. El potencial que tienen las historias que se pueden contar es impresionante y ya hemos visto buenos ejemplos de ello en el universo expandido. No todo tiene que estar relacionado con Darth Vader o Luke. Ni siquiera tienen que mencionar a los Jedi o La Fuerza.

Sí, la aparición de Luke es ‘fanservice’, pero del bueno. No se sintió forzada y la trama venía trabajando hacia esto desde hace varios episodios. Sin embargo, da pie al problema eterno de Star Wars: elementos que, por aparecer en una precuela, complican el canon.

Mejor dijo, ¿Qué ocurrió con Grogu? ¿Por qué no sabemos de él en los cómics, novelas y películas que siguen a este punto en el tiempo? Es similar a lo que pasó con Ahsoka (si era tan importante para Anakin, ¿por qué Vader no la menciona en la trilogía original?). Si Luke lo va a convertir en su Padawan, seguramente estaba en el nuevo Templo Jedi que eventualmente sería destruido. ¿Murió allí? No está entre los sobrevivientes presentados en los cómics que cuentan el pasado de Kylo Ren.

¿Alguien más lloró con esta escena?

Esto, por supuesto, supone que el buen ‘Bebé Yoda’ va a desaparecer de The Mandalorian y no lo veremos en la temporada 3. Su arco terminó. Si esto es verdad, será un riesgo muy interesante para LucasFilm, pues su presencia atrajo a muchas personas hacia esta serie. Sin él, The Mandalorian será muy diferente. Sus temas sobre la paternidad desaparecerán y no estamos seguros de querer eso. Tal vez la serie encuentre la forma de mantenerlos juntos. ¿Cuándo dejarán los Jedi ese horrible vicio de separar a los niños de sus familias?

Recordemos que tampoco nos confirmaron qué uso le dará el Imperio a la sangre de Grogu. La teoría más popular sigue siendo que crearán a Snoke con ella.

Lo que parece que será realidad es que, de ahora en adelante, The Mandalorian se enfocará en el conflicto mandaloriano. Tal como suponíamos, Din Djarin es el nuevo dueño de la Espada Oscura (Darksaber) y eso lo convierte en una figura primordial para la recuperación de Mandalore. También lo enfrenta con Bo Katan. Si quieren entender realmente la importancia de esta arma, les recomendamos que se pongan al día viendo La Guerra de los Clones y Rebels.

Por último, tenemos que mencionar la curiosa escena post-créditos. Esta nos muestra que la organización criminal de Jabba el Hutt quedó bajo control de Bib Fortuna tras su muerte. Ahora parece que Boba Fett se apoderó de todo. Este será el comienzo de una nueva serie que tendrá al legendario cazarrecompensas como protagonista: El Libro de Boba Fett. LucasFilm se guardó esta sorpresa cuando reveló todas la series de Star Wars que llegarán a Disney+ en los próximos años.

Así termina la temporada 2 de The Mandalorian. Aunque tuvo altibajos, fueron ocho buenos episodios que siguen manteniendo felices a los fanáticos de Star Wars en la difícil época que siguió a la decepcionante El Ascenso de Skywalker. No estamos seguros que sus fuertes vínculos con el resto del universo —especialmente con las series animadas— y ‘deshacerse’ de Grogu sean las mejores ideas si quieren atraer nuevos fanáticos, pero disfrutamos mucho de las aventuras de Din Djarin como para preocuparnos demasiado por eso.