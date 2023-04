Los droides siempre han sido un elemento clave de Star Wars y en el capítulo 22 de The Mandalorian (temporada 3, episodio 6) son los protagonistas de una investigación que Din Djarin y Bo-Katan deben resolver para continuar con su misión de reunificar a los mandalorianos mientras disfrutamos de divertidos cameos de Jack Black, Lizzo y Christopher Lloyd.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, capítulo 22 (temporada 3, episodio 6): Pistoleros a sueldo.

Cameos de Lizzo, Jack Black y Christopher Lloyd en The Mandalorian

Este episodio cuenta con apariciones especiales que nos sacaron una gran sonrisa. Din Djarin, Bo-Katan y Grogu visitan un planeta del borde exterior de la galaxia que, a diferencia de muchos otros en la misma zona, no es un yermo desolado y sin ley. En este episodio de The Mandalorian conocen a la Duquesa de Plazir-15 y su esposo el Capitán Bombardier, interpretados por los geniales Lizzo y Jack Black.

Este es un gran miércoles para Jack Black, que no solo apareció por fin en Star Wars sino que es el estreno de Super Mario Bros. La película en la que hace la voz de Bowser. También es un gusto ver aquí al gran Christopher Lloyd, el recordado Doc Brown de Volver al futuro.

Sin embargo, es la aparición de Lizzo en el capítulo 22 de The Mandalorian lo que más nos hizo sonreír porque este es un sueño cumplido para ella.

La ganadora del Grammy es una gran fanática de Star Wars, pero especialmente de Grogu. Ama tanto el personaje que incluso se disfrazó de él en Halloween de 2021. Pueden ver una de las fotos que compartió en Instagram usando el disfraz a continuación.

Pueden ver más fotos de la cantante encarnando el lado más salvaje del ‘Bebé Yoda’ en su Instagram.

El problema droide

Amamos los robots de Star Wars, pero su lugar en el universo siempre ha sido algo problemático. Es claro que ellos son seres sentientes y con conciencia con opiniones propias y capaces de tomar sus propias decisiones a pesar de su programación. ¿Significa eso que son una población esclavizada? La franquicia es renuente a lidiar con ese tema. Cuando lo toca —lo cual ha pasado en algunos cómics, videojuegos de KOTOR y la película Solo— lo hace solo de modo superficial y sin la seriedad que amerita.

En el capítulo 22 de The Mandalorian (temporada 3, episodio 6) vemos que los droides incluso tienen sus propios bares. La forma en que «resuelve» el problema diciendo que ellos «en realidad sí quieren servir a los humanos porque son sus creadores» es un poco problemática, pero no podemos negar que esta utopía en que la automatización ha permitido una utopía democrática en la que las personas pueden dedicarse a la diversión y al arte nos atrae.

Ojalá este paraíso no estuviera basado en la labor de una clase «inferior», pero sobre todo nos gustaría más que Star Wars enfrentara estos temas de una forma más madura.

Por otro lado tenemos a Din Djarin, cuyo desagrado hacia los droides raya en la intolerancia. Parecía «curado» de este gracias a sus interacciones con IG-11 y R5-D4, pero parece que no es así. Por supuesto, no podemos ignorar el trauma que sufrió a manos de los droides separatistas cuando era solo un niño, pero la forma en que se presenta como una especie de «racismo de ciencia ficción» es bastante torpe e incómoda.

Ya veremos cómo cambian las cosas cuando IG-11 regrese en los próximos episodios, porque va a regresar… ¿cierto?

El amor prohibido de una Quarren y un Calamari

El episodio comienza con el grupo de mercenarios mandalorianos «rescatando» a un príncipe Mon Calamari que había huido con su amante, una capitana Quarren. Esta pequeña historia es muy interesante porque las dos especies han sido históricamente enemigas y eso los convierte en una especie de Romeo y Julieta espaciales a pesar de que ya hay una tensa paz entre sus gentes.

Los conflictos entre los Mon Calamari y los Quarren en el planeta Mon Cala, hogar de ambos, se remontan a la era de la Alta República. Desde entonces han habido varias guerras civiles en el planeta. Irónicamente, la paz comenzó durante la guerra de los clones, pues una alianza entre ambas especies se enfrentó a los separatistas y luego al imperio.

En la continuidad no-canónica ‘Legends’, las tensiones continuaron durante la era imperial e incluso después, pero sin llegar a una nueva guerra civil.

El destino de los mandalorianos

En nuestro análisis del capítulo 19 dijimos que Bo-Katan era la nueva dueña del Darksaber. No nos equivocamos. La princesa mandaloriana se ha ganado nuevamente su posición como líder de su gente e incluso tiene el símbolo que la identifica como tal y lo ganó de acuerdo a la tradición, no fue simplemente un regalo como cuando Sabine se lo dió en Rebels. Ya dio los primeros pasos en la reunificación, pero hay una tormenta en el horizonte.

Todo parece indicar que los mandalorianos fueron responsables de la liberación de Moff Gideon. No importa si lo hicieron bajo un contrato como mercenarios, eso los va a enfrentar directamente contra la Nueva República. Por supuesto, no descartamos que no lo hayan rescatado sino secuestrado para juzgarlo con su propia ley o que sea un montaje de los remanentes imperiales.

Otras referencias al universo Star Wars en el capítulo 22 (temporada 3, episodio 6) de The Mandalorian

La Capitana Shuggoth menciona Trask , esta es la luna a la que Din Djarin llevó a una mujer rana con sus huevos en un recordado episodio de la temporada 2. Esta luna está principalmente habitada por Mon Calamari y Quarren que huyeron de los conflictos de Mon Cala en el pasado.

, esta es la luna a la que Din Djarin llevó a una mujer rana con sus huevos en un recordado episodio de la temporada 2. Esta luna está principalmente habitada por Mon Calamari y Quarren que huyeron de los conflictos de Mon Cala en el pasado. El nombre Shuggoth puede ser una referencia a los Shoggot, criaturas de los mitos lovecratfianos a los que también pertenece Cthulhu, un dios primigenio que pudo haber inspirado la apariencia de los Quarren.

Din menciona a Kuiil a los Ugnaught, él fue el Ugnaught que lo ayudó en varios episodios de la primera temporada y que fue tristemente asesinado por los remantentes imperiales en Nevarro cuando ayudaba a su amigo a rescatar a Grogu.

Sabemos que Din Djarin no siente mucho amor hacia los droides gracias a anteriores episodios de The Mandalorian, pero guarda su mayor odio hacia los super droides de la serie B2, a los que patea con gusto. Estos fueron los droides que atacaron su hogar en Aq Vetina y le dejaron huérfano durante la guerra de los clones.

La Techno Union, identificada como los creadores de los nanodroides que estaban causando problemas en Plazir-15, es un sindicato comercial que se alió con los separatistas durante la guerra de los clones y les ayudó a formar su ejército de droides. Esta aparición en The Mandalorian tiene sentido porque como vimos, Helgait fue un separatista que admiraba al Conde Dooku.

Este no es el primer romance entre un Quarren y un Mon Calamari en Star Wars. En la saga ‘Mandatory retirement’ de los cómics X-Wing conocemos al Quarren Nrin Vakil y la Mon Calamari Ibtisam, miembros del escuadrón Rogue que están enamorados.

Esperamos que esta información sobre los droides, mandalorianos, Mon Calamari, Quarren y los cameos de Jack Black, Lizzo y Christopher Lloyd en el capítulo 22 de The Mandalorian (temporada 3, episodio 6) les haya parecido interesante.

