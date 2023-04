The Mandalorian, capítulo 24 (temporada 3, episodio 8) – el hijo de Din Djarin

¡La gran aventura llegó a su fin! Pero no se preocupen porque vendrán otras. El episodio 8 o final de la temporada 3 de The Mandalorian (capítulo 24), titulado apropiadamente El retorno, cierra el arco narrativo que venimos siguiendo desde la primera temporada aclarando los destinos de Moff Gideon, Bo-Katan, los mandalorianos, Din Djarin, su hijo Grogu y qué sabemos de la temporada 4.

También dejó ver un poco más de la gran narrativa detrás de esta saga de la Nueva República, pero solo brevemente.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, capítulo 24 (temporada 3, episodio 8): El retorno.

Los clones de Moff Gideon y La Fuerza

En este episodio finalmente revelaron cuál era el objetivo final de Moff Gideon en The Mandalorian y a qué se debían sus experimentos con Din Grogu: quería crear un ejército de clones de sí mismo capaces de utilizar La Fuerza.

La teoría de que el objetivo del Imperio era usar a Grogu para crear seres sensibles a La Fuerza mediante las midiclorias existe desde la temporada 1 y finalmente confirmaron que era correcta. El concilio secreto del capítulo anterior también confirmó que están buscando «crear» un líder y no tenemos la menor duda de que de estos experimentos es que surgen tanto el Líder Supremo Snoke como el clon del Emperador que vimos en El ascenso de Skywalker.

Lo que no sabíamos es que Moff Gideon pensaba usar estos planes de clones en sí mismo. La verdad es que esta revelación no tiene mucho sentido. A lo largo de la serie, este villano ha mostrado un gran interés en la cultura y armamento de los mandalorianos, no de los Jedi o los Sith. La forma en que explica sus objetivos al protagonista también resultó algo forzada: es el cliché del enemigo que le cuenta sus planes al héroe cuando cree que la victoria es suya.

El objetivo de esta revelación es simplemente explicar a los espectadores que es posible crear clones sensibles a la Fuerza. Esto es en preparación para las grandes revelaciones que vienen en futuras series sobre el origen de la Primera Orden.

La destrucción del Darksaber

Durante el enfrentamiento de Din Djarin, Grogu y Bo-Katan contra Moff Gideon, el villano destruye el icónico Darksaber.

Para entender la importancia de esto tenemos que tener claro que la protagonista de la temporada 3 de The Mandalorian era Bo-Katan, no Din Djarin. El arco de Din terminó a comienzos de esta, cuando se bañó en las aguas vivientes de Mandalore y recuperó su lugar entre los Hijos de la Guardia. Por su parte, fue la exlíder de los mandalorianos la que debió recuperar su fe en el credo de su gente, unificar las tribus y liderar la retoma de su planeta.

El Darksaber representa el liderazgo sobre su pueblo, pero como Bo-Katan repitió varias veces a lo largo de la temporada: «los mandalorianos son más fuertes unidos». Desechar esta icónica arma significa que debe dejar atrás la idea de un solo líder fuerte y abrazar la colaboración entre todos. También representa la idea de dejar atrás ideas anticuadas en favor de la unificación. Así como los Hijos de la Guardia decidieron aceptar a quienes «no siguen el camino» y se remueven el casco, es hora de que la Casa Kryze y sus seguidores olviden la idea de que poseer un arma representa algo importante.

¿Habrá una temporada 4 de The Mandalorian?

El capítulo 24 de The Mandalorian (final de temporada 3, episodio 8) cierra satisfactoriamente todas las tramas principales de la serie. Din Djarin vive contento con su hijo, sale en misiones ocasionales y Bo-Katan y los mandalorianos están reconstruyendo su planeta Mandalore. ¿Significa esto que este es el final de la serie?

Podría serlo, pero todo indica que no será así. Jon Favreau, escritor y creador de la serie, reveló que ya escribió la temporada 4 de The Mandalorian. Dice que todavía tiene «mapearlo» bien y escribir los episodios individuales con Dave Filoni.

¿A dónde podría ir la serie? Por un lado, no tiene que continuar con un gran arco argumental relevante para el resto del universo Star Wars. Seríamos más que felices simplemente viendo a padre e hijo trabajando como cazarrecompensas en la galaxia, una nueva aventura cada semana.

Pero también sabemos que Dave Filoni está trabajando en una película sobre la Nueva República que unirá las series The Mandalorian, El Libro de Boba Fett y Ahsoka. Probablemente tendrá que ver con eso.

Todavía no han dicho cuándo sería la fecha de estreno de la supuesta temporada 4 de The Mandalorian.

Otras referencias al universo Star Wars en el capítulo 24 (final de temporada 3, episodio 8) de The Mandalorian

El título de este episodio, El Retorno, podría ser una referencia al movimiento del mismo nombre comenzado por el mandaloriano Aga Awaud para retomar su planeta durante las guerras Jedi-Sith. Esto ocurrió 2000 años antes de los eventos de la trilogía de películas original.

Los pequeños con los que debe lidiar R5-D4 mientras ayuda a Din Djarin en la base imperial son droides de reparación MSE-6 series o «ratones (mouse droids)». Estos sirven de limpieza, guía y mensajeros en toda clase de bases y naves desde la época de la república y han aparecido en numerosas obras de Star Wars desde su primera película.

La entrada de Din Djarin y Din Grogu a la base de la Nueva República en Adelphi es una referencia a la entrada similar que hace en un bar de Pagodon en el primer episodio de la serie, pero entrando al lado de su recién adoptado hijo.

Entre los pilotos de la Nueva República tenemos de nuevo a Trapper Wolf, interpretado por el escritor de varias series de Star Wars, Dave Filoni, en su icónico sombrero

En el mismo bar vemos una serie de trofeos entre los que se encuentran —además de la cabeza de una unidad IG que usan para restaurar a IG-11— varios cascos de diferentes tipos de Stormtroopers (uno con una enorme marca de garra), una unidad MSE-6 y un droide sonda imperial.

La rana con la que juega Din Grogu al final del episodio es una rana de un solo ojo de sorgana. Además de en The Mandalorian y El libro de Boba Fett, estos animales aparecen en la serie infantil Star Wars Galactic Pals.

Esperamos que hayan disfrutado mucho el capítulo 24 (episodio 8 o final de la temporada 3) de The Mandalorian y que estos datos sobre los clones sensibles a La Fuerza de Moff Gideon, la destrucción del Darksaber, Din Grogu y lo que sabemos de la temporada 4 de la serie les hayan parecido interesantes.