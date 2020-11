The Mandalorian (capítulos 9-11) – La fábula del devorador de huevos

¡Disney+ por fin llegó a Colombia! Eso significa que las audiencias de nuestro país por fin pueden ver todos los capítulos disponibles de The Mandalorian, la serie del universo Star Wars que explora un lado muy alejado al mundo de la Fuerza y los Jedi. Junto con la primera temporada, cuyo análisis pueden leer aquí, también llegan los tres primeros episodios de la segunda y este es un buen momento para ponernos al día con las nuevas aventuras del mandaloriano Din Djarin y su acompañante, el niño al que los fanáticos apodamos Bebé Yoda.

The Mandalorian, capítulo 9 – El comisario

Cuando dejamos a esta curiosa familia al final de la primera temporada, nuestro protagonista había sido encargado con la tarea de llevar al niño junto a otros de su especie. Buscando cumplir esta misión, Djarin se dispone a buscar otros mandalorianos que le ayuden. Eso lo pone tras el rastro de nada más ni menos que Boba Fett en el desierto de Tatooine. Por un segundo, la serie nos hace creer que de verdad vamos a ver un enfrentamiento con el legendario cazarrecompensas. Sin embargo, el hombre que actualmente usa la armadura mandaloriana no es otro que Cobb Vanth, interpretado por Timothy Olyphant.

Cobb Vanth no es un personaje desconocido para los fanáticos de Star Wars. Él juega un papel clave en la trilogía de novelas Consecuencias (Aftermath), escrita por Chuck Wendig. En The Mandalorian, Vanth continúa en su rol de protector de Mos Pelgo y promete al mandaloriano entregarle la armadura de Fett a cambio de su colaboración para matar a un dragón krayt.

La aparición de un dragón krayt en este episodio resulta notable porque es la primera vez que vemos a esta criatura en ‘acción real’. Tras su aparición como un esqueleto en la primera película, este monstruo capturó la imaginación de fanáticos de la saga. Solo lo habíamos visto en algunos cómics, novelas y videojuegos. De hecho, este episodio es toda una fuente de ‘huevos de pascua’ y detalles que los más acérrimos fanáticos de la saga van a apreciar.

No solo vemos a los moradores de las arenas usando lenguaje de señas y aprendemos cómo lavarle los dientes a un Bantha, sino que también contemplamos al verdadero Boba Fett al final del episodio. Es interpretado por Temuera Morrison, lo cual tiene sentido tomando en cuenta que este personaje es un clon de Jango Fett y él fue el actor que lo interpretó y dio vida a los soldados clon de la República en El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith.

También hay que mencionar que Gor Koresh, el gánster que aparece al comienzo del capítulo, es interpretado por el colombiano John Leguizamo. ¡Estamos representados en Star Wars!

A pesar de estos divertidos detalles, el comienzo de temporada de The Mandalorian no fue un gran episodio. Nos dieron a un Din Djarin convertido en el héroe estereotípico. Lo vemos capaz de resolver cualquier problema y al final derrota al dragón krayt como si fuera un superhéroe. La gracia del personaje en la primera temporada fue lo mucho que lo vimos sufrir, fallar y necesitar ayuda. Incluso cuando salía adelante, lo vimos cansado y dependiendo demasiado de su arsenal y buena fortuna. Eso lo humanizó y lo hizo especial. Afortunadamente, tuvimos mucho más de eso en el siguiente episodio.

The Mandalorian, capítulo 10 – La pasajera

No olvidemos que The Mandalorian es, en esencia, una serie sobre la paternidad. La temporada 2 no se olvidó de eso. El capítulo dirigido por Peyton Reed, el mismo de Ant-Man y su secuela, nos muestra las penurias que tiene que pasar el mandaloriano por culpa de su ‘hijo’. A cambio de información sobre la localización de otros como él, acepta llevar a la luna Trask a una mujer rana que carga con sus huevos para que sean fertilizados por su esposo. El accidentado viaje los lleva a quedar varados en un planeta helado y ser asediados por criaturas arácnidas.

Como si la situación en la que se encuentran no fuera suficientemente grave, el protagonista no puede quitar sus ojos de encima del pequeño Bebé Yoda, que está obsesionado con devorar los huevos de la mujer rana. Esto desató una controversia en línea, pues a muchos fanáticos les molestó ver a su adorado chiquillo “atentar” contra la descendencia de otro personaje que se ganó rápidamente el cariño de muchos. ¡Algunos exagerados acusaron al pequeño de intentar cometer un genocidio!

Esto probablemente ocurrió porque muchos no captaron que los huevos no estaban fertilizados. No tenían vida en su interior. La mujer rana dice que estos huevos eran su última oportunidad de continuar su linaje. Parece que muchos malinterpretaron esto y entendieron que eran los últimos de su especie, lo que hubiera hecho mucho más grave la glotonería del niño. Ese no era el caso.

Parece que los creadores de este episodio de The Mandalorian simplemente querían hacer una escena ‘graciosa’ y no esperaban las críticas. Después de todo, estamos hablando de una especie sentiente y no de las ranas silvestres que hemos visto a Bebé Yoda comer en otras ocasiones. La lección importante que nos deja este curioso hecho es que el niño, como todos los infantes en la realidad y la ficción, pueden ser pequeños monstruos. Los padres tienen que estar constantemente pendientes de ellos para que no se metan en problemas. Tienen mucho que aprender sobre el mundo, lo que está bien y lo que está mal.

The Mandalorian, capítulo 11 – La heredera

El tercer episodio de la segunda temporada fue menos controversial. De hecho, fue recibido con un aprecio casi universal por toda la fanaticada gracias a su vínculo con la continuidad de la saga. Este marcó la aparición de Bo Katan, un personaje que conocemos de The Clone Wars y Rebels. Al igual que en esas series animadas, es interpretada por la gran Kate Sackoff.

Ver en acción real a este personaje fue todo un placer para los fanáticos y un abrebocas para la llegada de Ahsoka Tano, que será interpretada por Rosario Dawson en un futuro episodio. Aquí también se aclaró uno de los grandes misterios de la serie. ¿Por qué Din Djarin dice que su credo le impide quitarse el casco cuando hemos visto a otros personajes mandalorianos hacerlo? Resulta que él es parte de una secta llamada Hijos de La Guardia. Ellos se separaron de la sociedad mandaloriana para seguir una interpretación purista del Camino del Mandalore.

Estos vínculos con la mitología de Star Wars se sumaron a la fantástica ambientación creada para la luna de Trask y la excelente dirección de Bryce Dallas Howard —que regresó tras dirigir uno de los mejores episodios de la primera temporada— para ofrecernos el mejor de los que hemos visto en la temporada 2 de The Mandalorian.

Este episodio también nos puso a sufrir al poner al Bebé Yoda junto a los recién nacidos renacuajos de la mujer rana. Afortunadamente, parece haberles tomado cariño y no intentó devorarlos. ¿Será que aprendió la lección?

Vamos a continuar analizando los episodios de esta temporada de The Mandalorian. Visiten GamerFocus todos los viernes para leer un nuevo artículo al respecto.