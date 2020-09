Cuando el servicio de ‘streaming’ Disney Plus finalmente llegue a Colombia el 17 de noviembre de 2020, no solo podremos ver oficialmente la excelente primera temporada de The Mandalorian, sino que ya deberían estar disponibles algunos capítulos de la segunda. Esta comenzará a emitirse el 30 de octubre y ya podemos ver primer tráiler aquí.

Este video, publicado en el canal oficial de Star Wars en YouTube, no revela nada nuevo sobre la trama, la cual estará enfocada en la búsqueda de otros miembros de la especie del adorable bebé Yoda. En su lugar vemos algunos de los escenarios que el buen mandaloriano debe recorrer. Lo vemos acompañado del adorable niño en planetas de hielo, recorriendo un mar en una embarcación, perseguido por naves X-Wing de la Nueva República y acercándose a un cuadrilátero de combate.

Observamos rostros conocidos, como Cara Dune (Gina Carano) y Greef Karga (Carl Weathers). También vemos algunos nuevos, pero todavía no nos muestran a otros personajes legendarios de Star Wars que harán su aparición en la temporada 2 de The Mandalorian, como Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Bo Katan (Kate Sackoff) y, supuestamente, Boba Fett.

Junto al estreno del tráiler de la segunda temporada de The Mandalorian también se reveló el nuevo afiche promocional de la serie.

Fuente: canal oficial de Star Wars en YouTube