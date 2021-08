Los asistentes a CinemaCon 2021 se llevaron una gran sorpresa durante la presentación de Warner Bros. Pictures. Además de nuevas escenas de la esperada The Batman, pudieron dar una mirada al primer tráiler de The Matrix 4, cuyo nombre oficial será The Matrix: Resurrections, y conocieron su fecha de estreno.

Este tráiler no se ha hecho público, pero conocimos una descripción de lo que muestran allí.

¿Qué pasa en el tráiler de The Matrix: Resurrections?

Según el reportaje de Deadline, el adelanto comienza con Neo (Keanu Reeves) hablando con su terapista (Neil Patrick Harris). Igual que en la película original, parece que él esta atrapado en un mundo falso. Cuando pregunta si está loco, el terapista le dice «no usamos esa palabra aquí».

También vemos a Neo encontrarse con Trinity (Carrie-Anne Moss) en una cafetería, donde ella le pregunta si se han conocido antes. Muestran un montón de pastillas azules siendo arrojadas por el desagüe y a Neo viendo a un joven Morpheus a través de un espejo, quien le da la pastilla roja.

Para completar las referencias a Alicia en el país de las maravillas, White Rabbit de Jefferson Airplane suena mientras vemos esto.

El resto del tráiler es un rápido montaje de secuencias de acción, artes marciales y acrobacias.

¿Cuál es la fecha de estreno de The Matrix: Resurrections?

Esta película, que en español probablemente se llame Matrix: Resurrección, se estrenará internacionalmente el 22 de diciembre de 2021. Es posible que su fecha de estreno en Colombia sea un día antes.

Fuente: Deadline