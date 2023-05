The Walking Dead: Dead City revela a su propio «Rey rata»

La próxima serie ubicada en el universo The Walking Dead está próxima a llegar bajo el título Dead City. Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan nuevamente le dan vida a Maggie y Negan en una historia que tiene lugar en una posapocalíptica Nueva York. En la isla de Manhattan, este par de antiguos enemigos tendrán que trabajar juntos para rescatar a Hershel, el hijo de Maggie y Glenn. El mismo Glenn a quien el viejo Negan le aplastó la cabeza con un bate. El final de la serie base de TWD cerró su rivalidad pero no los dejó como aliados, sin embargo.

En este nuevo avance, vemos una fotografía más cinematográfica que las otras series de TWD. La razón por la que Maggie acude a la fuerza a Negan, es que el sujeto que secuestró a Hershel también busca a Negan. Ahora deben infiltrarse en Manhattan y sobrevivir a los caminantes que inundan la antigua «Gran Manzana». El exlíder de los Salvadores le debe a Maggie rescatar a su hijo, incluso a costa de su propia seguridad.

Como inspirados en The Last of Us: Part 2, al final del tráiler vemos un caminante compuesto por varios más. Al mejor estilo del ‘Rey rata’ de los infectados y el famoso mito urbano.

¿Cuándo se estrena The Walking Dead: Dead City?

La serie ‘spin-off’ de TWD se estrena el 18 de junio por AMC y AMC+.

Fuente: TWD YouTube