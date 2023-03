The Walking Dead: Dead City, primer avance e imágenes

Actualización (28/2/23): por medio de la cuenta oficial de la serie en Twitter, recibimos un primer avance de The Walking Dead: Dead City. Maggie y Negan deberán unir fuerzas para rescatar a Hershel –hijo de Maggie y Glenn– secuestrado en la que antes era la isla de Manhattan.

"You're the key to getting him back." #TWDDeadCity pic.twitter.com/rCAGRHbUZ8 — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) February 25, 2023

Nota original (10/10/22): cuando se anunció la serie ‘spin-off’ de The Walking Dead sorpresivamente protagonizada por Maggie y Negan, esta se conocía como Isle of the Dead. Basándose en la isla de Manhattan ubicada en Nueva York. Durante la pasada Comic-Con de Nueva York, AMC reveló algunas imágenes de la que será oficialmente conocida como The Walking Dead: Dead City.

Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan nuevamente le darán vida a Maggie y Negan en una pantalla compartida que deja altas dudas. Lo que las primeras imágenes de Dead City muestran, sin embargo, es que el conflicto entre ambos personajes continúa en la infestada ciudad de Nueva York.

Maggie y Negan, una vez más aliados disparejos.

En el mundo de The Walking Dead, la «Gran Manzana» fue hace mucho tiempo aislada del territorio principal de Nueva York. Una zona llena de vivos y muertos por igual. Si algo de este posapocalipsis nos recuerda a la película Escape from New York de John Carpenter, quizás sea intencional.

¿Cuándo se estrena The Walking Dead: Dead City?

Todavía no sabemos la fecha específica de estreno de The Walking Dead: Dead City, solo sabemos que sale en junio del 2023.

Daryl Dixon (nueva serie)

En el panel de The Walking Dead de la Comic-Con de Nueva York, el actor Norman Reedus hizo presencia y habló un poco sobre el ‘spin-off’ que protagonizará su popular personaje. Sobre el caso de Melissa McBride (Carol), Reedus aseguró que «han habido varias charlas. Tranquilos. Todo va a estar bien.»

«Es en Francia. Épico en escala. Es decir, jodidamente épico. He estado en algunas de las locaciones… es realmente loco lo que vamos a hacer ahí. Creo que Francia va a tener un ataque al corazón. Tiene un aspecto diferente para ver, diferente para escuchar. Va a ser divertido. Habrán un poco de caras familiares. No me pregunten.» Norman Reedus

La parte 3 de la temporada 11 de The Walking Dead está disponible en su totalidad. Puedes ver los episodios finales de la serie a través de Star+ en Latinoamérica.

