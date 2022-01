The Witcher: Temporada 2 – Impresiones

Después de varias suspensiones del rodaje debido al COVID-19 y el lanzamiento de la precuela animada (protagonizada por un joven Vesemir), el pasado 20 de diciembre por fin llegó a Netflix la temporada 2 de The Witcher. Podemos decir que su llegada fue bien recibida, pues en esta segunda parte se han corregido la mayoría de problemas y resulta mucho más fácil de ver que la primera mitad.

Algunas decisiones tomadas en la primera temporada por la responsable de la serie, Lauren Schmidt Hissrich, fueron fuertemente criticadas. La más notoria de todas fue el manejo de la línea temporal. Muchísima gente se quejó por los saltos y los enredos a la hora de contar la historia. La verdad es que al centrarse en los orígenes de varios personajes que no son contemporáneos entre sí, se entiende en parte la idea. No obstante, el resultado fue definitivamente confuso y hasta frustrante para muchos. Solo aquellos con experiencia en el mundo de The Witcher pudieron salir ilesos ante las continuas confusiones.

Para alegría de muchos, la temporada 2 de The Witcher resuelve este tema. Si bien las cosas no suceden de forma completamente secuencial ya que hay dos narraciones paralelas, todo es mucho más claro y entendible. Por ejemplo, desde un inicio vemos que los personajes (y el mundo en general) reaccionan a los resultados de la Batalla de Sodden. Todo lo que sucede de ahí en adelante es una consecuencia de este suceso.

Cuando se habla de reacciones, es muy importante anotar que se pone en duda un mito de ese mundo: que los brujos no tienen sentimientos. A pesar de lo frío y apático del personaje de Geralt de Rivia (Henry Cavill), el público puede notar que sí se ve afectado por la melancolía y la preocupación. Obviamente no hay que esperar grandes sobresaltos, pero el personaje deja ver más que el solo hecho de ser un asesino de monstruos.

Con esta afirmación no se habla solo de Geralt. En Kaer Morhen (el bastión de los brujos) se ven a muchos más miembros de este grupo y se comparte más información sobre el origen de ellos, sus lazos de amistad, su sufrimiento y por qué están en una crisis demográfica. Básicamente, conocemos como es la vida de los brujos a través de Vesemir y otros compañeros.

Es esto lo que hace que la relación de Ciri con Geralt (y después Yennefer) se convierta en algo relevante. Ya no hablamos de un encuentro obligado por la Ley de la Sorpresa, sino que vemos personajes que se preocupan producto del amor paternal. Obviamente Ciri a veces siente que su nueva vida no le pertenece, pero esto es un motivo más para continuar la historia. Después de todo, la vemos esforzarse mucho y hasta cometer errores por demostrar que es útil.

Yennefer es un tema aparte. Se siente que no aprendió de los errores que ha cometido hasta ahora, pero bien se sabe que su personalidad la mueve a buscar el poder cueste lo que cueste. Aun así, vemos que empieza a hacer sus debates internos (casi que obligada) para reflexionar sobre sus actos.

Volviendo a Ciri, la búsqueda de su origen y sus capacidades únicas resulta ser muy interesante. Después de todo, casi todas las acciones que ocurren durante la temporada están directa o indirectamente relacionadas a ella. Se entiende muy bien las razones de tanta presión y por qué a ciertos personajes les puede generar interés hacerse con su poder.

Las cacerías de monstruos de mantienen, pero estas ya no se sienten como islas en medio del mar argumental. Un defecto de la primera temporada es que muchas de las escenas de Geralt se centraban en sus contratos por eliminar objetivos en un afán por explicar el chiste de su oficio, pero terminaban revelando un drama que fácilmente se olvidaba al siguiente capítulo. Al menos, ahora todos los combates están ligados a la historia.

Pero eso no es todo. Ahora encontramos más arcos argumentales interesantes aparte de los tres personajes principales. Por ejemplo, seguimos de cerca los planes de Francesca y los elfos de Scoia’tael por reconstruir sus vidas. A esto se le suma una interacción con el ambicioso imperio de Nilfgaard, donde hay una fuerte participación de la hechicera Fringilla y el oficial Cahir.

Por otro lado, se puede decir que entender de política (así como en la vida real) sigue siendo difícil. Quien no haya seguido los videojuegos puede confundirse con la aparición de personajes como Radovid V y Dijkstra, de quienes se tienen amplias descripciones por estos medios pero no en la serie. Estamos hablando del rey de Redania (donde se está moviendo Yennefer) y su consejero/jefe de espías, pero estos datos no se dejan ver muy bien.

Dicho esto, a veces no se entienden ciertas discusiones políticas, bien sea entre los líderes del norte o los hechiceros de Aretuza. En el caso de Nilfgaard, los sucesos ocurridos a Fringilla y Francesca nos dejan entender muy bien qué las motiva a tomar sus decisiones.

La temporada 2 de The Witcher ha sido una (Ley de la) sorpresa bastante agradable. Vale la pena vérsela, pues se cuida mucho más de los detalles y se trata de corregir parte de lo que molestaba a muchos sin sacrificar la esencia de la serie. Puede que para la tercera temporada importe mucho más lo que planean debajo de la mesa personajes como Emhyr o los reyes del norte.