The X-Files: serie animada cancelada a favor de un ‘reboot’ del director de Black Panther

Hace un tiempo se dio a conocer que The X-Files (Los expedientes secretos X), recibiría un spin-off’ a modo de comedia animada bajo el nombre The X-Files: Albuquerque. Chris Carter, creador de la serie original, estaría unido como productor ejecutivo. Un nuevo reporte sugiere que dicho proyecto se ha cancelado y en su lugar se planea una serie ‘reboot’ de The X-Files a cargo de Ryan Coogler, director de Black Panther y su secuela.

La serie de The X-Files protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson como los agentes especiales del FBI, Fox Mulder y Dana Scully, tuvo nueve temporadas de 1993 a 2002. De 2016 a 2018 regresó con unas cortas temporadas 10 y 11, sin alcanzar el mismo nivel de los episodios originales. Dos películas estrenadas en cines también hacen parte de la franquicia de misterios sobrenaturales y conspiraciones extraterrestres. También tuvo una serie de cómics.

La verdad sigue afuera

De acuerdo con TV Line, la cancelación de The X-Files: Albuquerque llega tras el anuncio de Chris Carter sobre la serie ‘reboot’ o reinicio de The X-Files. Esta nueva versión no traería de vuelta a los personajes de Mulder y Scully –que son el corazón de la serie– sino que presentaría nuevos agentes y tramas. Con Ryan Coogler a la cabeza, se dice que la serie incluiría un protagonista afroamericano.

Sin Mulder ni Scully.

En el caso de la comedia animada en Albuquerque, el ‘spin-off’ pretendía mostrar agentes de menor grado en casos por debajo del renombre de Mulder y Scully. Muy bizarros para ser tomados seriamente. Por el estilo de series animadas como Inside Job (Trabajo incógnito) y Star Trek: Lower Decks. Visto de otra manera, la idea de la serie animada de The X-Files contradecía la base de los casos investigados por Mulder y Scully. Considerados a su vez muy extraños para ser tomados seriamente por el FBI.

Si tenemos en cuenta la cantidad de veces que cerraron y abrieron la división de los expedientes X en el FBI, es normal esto de las cancelaciones y nuevas series. ¿Un reinicio de The X-Files en pleno 2023 con internet masivamente extendido en el público? Ya veremos cómo resulta eso.

Todas las temporadas de The X-Fles se pueden ver a través de Star+.

Fuente: TVLine

Vía: Screenrant