Tom y Jerry: La brújula mágica, una aventura a través del tiempo patrocinada por China

Rivalidades de otros tiempos.

Por Cesar Nuñez
Hace poco el actor Brendan Fraser afirmaba que no consideraba La Momia 3: la tumba del emperador Dragón como una verdadera película de la franquicia, ya que se lanzó el mismo año de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y su objetivo solo fue promocionar dicho evento deportivo. De esta manera, la futura película de La Momia, donde regresa el aclamado actor noventero, es básicamente la tercera parte oficial para él. Y bien, podemos decir lo mismo de esta nueva película llamada Tom y Jerry: La brújula mágica, producida por China y Estados Unidos.

De acuerdo con la sinopsis, «¡Tom y Jerry regresan con la aventura más divertida de todos los tiempos! Viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China, donde persecuciones locas, comedia ‘slapstick’ y acción emocionante los esperan. Tendrán que enfrentarse a Rata Fornida, el villano más travieso y peligroso, convertido en kaiju, y solo su amistad podrá salvar el día… al menos hasta la próxima persecución.»

Tom Jerry brújula mágica

La película está hecha en animación por computador, no tradicional como en anteriores entregas de Tom y Jerry. La más reciente fue estrenada en 2021 con una mezcla de dibujos animados y acción real.

Tom y Jerry: La brújula mágica se estrena en cines de Colombia el 15 de enero del 2026.

