Tom y Jerry: La brújula mágica, una aventura a través del tiempo patrocinada por China

Hace poco el actor Brendan Fraser afirmaba que no consideraba La Momia 3: la tumba del emperador Dragón como una verdadera película de la franquicia, ya que se lanzó el mismo año de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y su objetivo solo fue promocionar dicho evento deportivo. De esta manera, la futura película de La Momia, donde regresa el aclamado actor noventero, es básicamente la tercera parte oficial para él. Y bien, podemos decir lo mismo de esta nueva película llamada Tom y Jerry: La brújula mágica, producida por China y Estados Unidos.

De acuerdo con la sinopsis, «¡Tom y Jerry regresan con la aventura más divertida de todos los tiempos! Viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China, donde persecuciones locas, comedia ‘slapstick’ y acción emocionante los esperan. Tendrán que enfrentarse a Rata Fornida, el villano más travieso y peligroso, convertido en kaiju, y solo su amistad podrá salvar el día… al menos hasta la próxima persecución.»

La película está hecha en animación por computador, no tradicional como en anteriores entregas de Tom y Jerry. La más reciente fue estrenada en 2021 con una mezcla de dibujos animados y acción real.

Tom y Jerry: La brújula mágica se estrena en cines de Colombia el 15 de enero del 2026.

Fuente: Santa Barbara Films