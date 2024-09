Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft revelará el pasado de Lara y un camino al próximo juego

Aunque la trilogía ‘reboot’ de Crystal Dynamics planeaba responder la pregunta de qué convirtió a Lara Croft en la aventurera que todos conocimos en Tomb Raider, la nueva serie animada de Netflix ahondará en ello. La encargada de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft, Tasha Huo, es otra fanática de la franquicia que espera lo mejor, mientras se prepara para que el legendario personaje de los videojuegos se embarque en su primera aventura televisiva.

“Existe una preocupación desesperada de que el programa sea demasiado moderno y no tenga suficiente de la Lara que conocemos y amamos”, dijo a Entertainment Weekly sobre la serie. “Solo quiero que los fanáticos sepan que esta es la serie que todos hemos estado esperando como fanáticos. Se nutre de todo lo que amamos de los juegos originales. Este es un programa hecho por fans, de arriba a abajo».

El resultado es una pequeña parte de los años de formación de Croft impulsada por los personajes, una historia de mayoría de edad que cierra la brecha entre la trilogía de juegos ‘Survivor’ (Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider de 2015 y Shadow of the Tomb Raider de 2018). «Lo que creó a la mujer que conocimos y amamos en los años noventa», señala Huo.

La actriz inglesa Hayley Atwell es la nueva voz de Lara Croft en la serie animada, tomando la antorcha de Camilla Luddington en la trilogía ‘Survivor’.

La leyenda de Lara Croft, que narra un período de varios meses entre la historia de Shadow of the Tomb Raider y la serie de juegos clásicos, nació de la genuina curiosidad de Huo por profundizar en un misterio desafiante, en particular «qué sucedió en esos años» después que ‘Survivor’ terminara y el lanzamiento de Tomb Raider en 1996.

En cuanto a lo que esto significa para el futuro de los juegos, Huo enfatiza que ella y su equipo tuvieron muchas conversaciones con Crystal Dynamics, particularmente al principio. Confirma que recibieron instrucciones específicas sobre lo que tenía carta abierta y lo que debía permanecer intacto. Mientras los desarrolladores delineaban lo que el juego va a abordar en la próxima entrega de Tomb Raider.

«Esta historia se desarrolla en el canon de Lara, no es solo una entrega aleatoria. Creo que ahí es donde me detendré», dice Huo cuando se le pregunta si la serie insinúa hacia dónde podría dirigirse Croft en la tan esperada próxima entrega de los juegos principales. «La serie se ubica fácilmente entre el próximo juego y el lugar de donde venimos».

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft se estrena el 10 de octubre en Netflix.