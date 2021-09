De damisela en apuros a guerrera ninja, la evolución de April O’Neil

Los fanáticos de las Tortugas Ninja y los videojuegos no podríamos estar más felices. Nos encontramos esperando TMNT: Shredder’s Revenge, que promete regresarnos a la época en que disfrutamos Turtles in Time en SNES o Arcade, y las tortugas también aparecerán en Nickelodeon All-Star Brawl, el divertido clon de Super Smash Bros. con los personajes de las caricaturas de ese canal infantil.

Una de las más grandes sorpresas que nos llevamos con ambos juegos es la presencia de April O’Neil como uno de los personajes controlables. Ella es recordada como una damisela en apuros que debe ser rescatada, no como alguien que saliera a dar batalla.

Sin embargo, la mayoría de representaciones de April en las diferentes versiones de las Tortugas Ninja en cómics, caricaturas y películas han sido todas unas guerreras.

Cuando mencionan a este personaje, los miembros de la generación X y millennials más viejos piensan de inmediato en la versión de la serie animada que se emitió entre 1987 y 1996. La icónica reportera de enterizo amarillo fue uno de los primeros ‘crushes’ de muchos niños —y seguramente algunas niñas— de la época.

En esencia, esta versión de April —la misma que aparecerá en los videojuegos mencionados— era una ‘Lois Lane’. Intrépida y valiente, pero que pocas veces es capaz de escapar de situaciones peligrosas por sí misma. La mayoría de las veces, depende de héroes que la salven. Era el típico arquetipo de personajes femeninos que abundaba en el siglo pasado. Eso no le quitaba gracia ni carisma, pero era triste que ni siquiera en las ocasiones en que llegó a mutar —convirtiéndose en gato, pez e insecto— pudimos verla defenderse.

Pero mientras la chica de amarillo era rescatada por las tortugas en la televisión, otra versión del personaje se convertía en una heroína por derecho propio.

De forma paralela a la serie animada y los cómics de Mirage, Archie Comics empezó a publicar sus propias aventuras de las Tortugas Ninja. La April O’Neil de estos cómics no demoró mucho en comenzar su propio entrenamiento con Splinter, convirtiendose en una formidable guerrera que luchaba al lado de sus amigos con una katana.

En 1994, esta versión de April sufrió una mutación y se convirtió en la primera Tortuga Ninja femenina (años antes de la aparición de Venus en la infame serie de televisión de Saban). Durante este tiempo usó una cinta blanca para diferenciarse de sus compañeros.

Desde entonces, prácticamente todas las versiones de esta mujer han aprendido a defenderse por sí mismas. En la serie animada de 2003 —en la que ya no era una reportera sino una científica— comenzó siendo de nuevo una damisela en peligro. Pero igual que en los cómics, se convirtió en una experta en ninjutsu y manejo de la katana gracias al entrenamiento con Splinter. Para la séptima temporada, mejor conocida como TMNT: Back to the Sewer, vistió un traje amarillo de combate que, más que un homenaje a su predecesora, era una referencia a Bruce Lee.

Lo mismo ocurrió con la April O’Neil de la película animada TMNT de 2007, que se encuentra en la misma continuidad que las ‘live-action’. Aquí también es una experta en ninjutsu, capaz incluso de enfrentarse a Karai —la hija de Shredder— como iguales.

En la excelente serie Tortugas Ninja de 2012, April es aún más especial. Es la primera vez que es una adolescente igual que sus amigos reptiles. Aunque tiene sus momentos de damisela en peligro, especialmente al comienzo de la serie, un violento encuentro con Karai le hizo decidir que no puede esperar que otros la estén salvando. Comienza a entrenar con Splinter y eventualmente se convierte en una ‘kunoichi’ del clan Hamato.

A diferencia de otras April guerreras, ella no usa una katana. Su arma principal es un ‘tessen’ o abanico de guerra —piensen en las armas de Kitana, de Mortal Kombat— que complementa con un ‘tanto’ o daga samurái. Por si fuera poco, puede usar poderes psíquicos.

Finalmente llegamos a la April O’Neil de la más reciente serie: Rise of the TMNT. Ella también es una adolescente que se defiende bastante bien usando un estilo algo brusco que mezcla artes marciales con pelea callejera. Su arma de elección es un bate con propiedades mágicas.

Cómo pueden ver, April O’Neil ha evolucionado con los tiempos y la llegada de nuevos fanáticos de las Tortugas Ninja. La ‘audaz reportera’ que debía ser rescatada todo el tiempo no funciona con un público moderno y sus sucesoras representan un necesario cambio. De hecho, su aparición como personaje jugable en TMNT: Shredder’s Revenge y Nickelodeon All-Star Brawl, es parte de esa misma tendencia.

Lo más curioso es que no convirtieron a la April clásica en una ninja. Sus armas características son el micrófono y diferentes tipos de cámaras. Ahora por fin se defiende, pero lo hace con las herramientas de su oficio como reportera, no con espadas ni abanicos afilados.

Algunos de ustedes se estarán preguntando: ¿qué hay de la April O’Neil interpretada por Megan Fox? Honestamente, no sabemos a qué se refieren.