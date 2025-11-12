Toy Story 5: el temor de los juguetes frente a los dispositivos móviles en su primer teaser

Desde hace mucho tiempo hemos visto cómo los dispositivos móviles, entre smartphones y tablets, se han convertido en el entretenimiento favorito de los más pequeños, si es que los padres se los permiten –que no debería ser así, pero consejero familiar no soy–. Los juguetes tradicionales han existido durante décadas pero cada vez más se ven amenazados por estos productos altamente tecnológicos y, valga decirlo, entre ellos los propios videojuegos.

Pixar saca una vez más su producto treintagenario estrella del cuarto de San Alejo y así nos presenta Toy Story 5, donde los viejos juguetes de Andy tendrán que luchar por la atención de sus niños frente a una tableta parecida a las de la marca LeapFrog, también para niños. Que por qué Woody está de nuevo con la banda y así se rompe el canon, la verdad no sabemos ni nos interesa mucho, más que saber cómo los queridos juguetes sobrevivirán.

¿Es el fin de la era de los juguetes? Incluso con todos los avances tecnológicos y los propios videojuegos en los cuales nos enfocamos, es muy poco probable que los juguetes desaparezcan de la faz de la Tierra. Existe una simplicidad en ellos que la tecnología no puede replicar, tal como la imaginación de las figuras que para adultos son de colección, pero para los más pequeños son instrumentos de creatividad.

Toy Story 5 se estrena el 19 de junio del 2026.

Vía: Twitter/X Pixar