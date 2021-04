Tráiler de Ape vs Monster, la ‘copia barata’ de Godzilla vs Kong

Los fanáticos del cine ‘serie B’ conocemos muy bien a The Asylum, una productora de películas directo a video o televisión que se popularizó con sus ‘mockbusters’. Películas que imitaban descaradamente a los grandes ‘blockbusters’ de Hollywood, pero realizadas con efectos especiales mediocres y muy bajo presupuesto. A ellos les debemos ‘joyas’ como Transmorphers, Snakes on a Train, Lord of the Elves, The Avengers Grimm y, por supuesto, la saga Sharknado.

Por supuesto, no iban a dejar pasar la oportunidad de hacer una copia barata de la reciente Godzilla vs Kong (cuya reseña pueden leer aquí). Tenemos el gusto de presentarles el tráiler de Ape vs Monster, que fue compartido por la cuenta de Twitter Kaiju News Outlet:

The first trailer for 'Ape vs. Monster' has officially been released. pic.twitter.com/aiMiVWDr9D — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) April 26, 2021

No tenemos ninguna esperanza de que Ape vs Monster sea una buena película, pero esta clase de filmes pueden resultar bastante divertidos precisamente por lo malos que son a nivel de edición, actuaciones y trama. Sin embargo, este tráiler nos sorprendió con la calidad de sus efectos especiales CGI, la cual está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en este estudio.

La película Ape vs Monster todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero sabemos que estará disponible en 2021. Tampoco sabemos si se presentará en algún servicio de ‘streaming’ específico o solo podremos comprar su versión digital.

Fuente: Kaiju News Outlet