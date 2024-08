Tráiler de Daredevil: Born Again se deja ver en D23 2024

Tras la decepcionante serie de Echo que ingresó «oficialmente» –no por primera vez– al Daredevil de Netflix al Universo Cinematográfico de Marvel, el diablo de Hell’s Kitchen vuelve a sus andadas. El primer tráiler de Daredevil: Born Again muestra a Charlie Cox retomando su papel de Matt Murdock/Daredevil. También vemos a Matt y al candidato a la alcaldía de Nueva York, Kingpin (Vincent D’Onofrio), compartiendo una tensa cena. A Punisher arrojándolo contra un casillero, una variedad de máscaras de Daredevil y a nuestro héroe titular golpeando a los malos como si fuese sábado en la noche. Además de Karen y Foggy, por supuesto.

Video publicado por @Corey_WolfPack en Twitter.

Marvel Studios anunció por primera vez que estaba haciendo una nueva serie de Daredevil en mayo de 2022. Sin embargo, el estudio no revelaría el título oficial sino hasta la San Diego Comic-Con ese mismo año. En un principio, esta serie no iba a seguir la continuidad de Netflix, sino a reiniciar su propio camino. Cox interpretó a Daredevil en varios proyectos de Marvel, incluida la serie original de Netflix, que se emitió durante tres temporadas. Además de su participación en The Defenders, Spider-Man: No Way Home, She-Hulk y Echo. También se confirmó que Cox prestará su voz al personaje en la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

La primera temporada de Daredevil: Born Again se estrena en marzo del 2025 en Disney+ e incluirá 18 episodios. Sin embargo, el actor Vincent D’Onofrio reveló en una entrevista que ya está prevista una segunda temporada.

