Tráiler de la película de FNAF 2 muestra las versiones ‘Toy’ de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y a Balloon Boy

La primera película de Five Nights At Freddy’s no nos impactó (pueden leer nuestra reseña aquí), pero no se puede negar que fue un gran éxito y que la franquicia tiene mucho potencial. La secuela de FNAF llegará este mismo año, se llamará Five Nights At Freddy’s 2 y ya podemos ver un primer y corto tráiler que muestra algunos de los animatrónicos que tratarán de asustarnos: Toy Freddy, Toy Bonni, Toy Chica, Toy Foxy (¿Mangle?) y Balloon Boy.

Aquí tienen dicho avance, cortesía del canal oficial de la productora Blumhouse en YouTube.

Estas versiones ‘Toy’ o de juguete de los personajes están basadas en los que aparecen en el juego FNAF 2, lanzado originalmente para PC en 2014. Como seguramente saben, Foxy realmente no existe como tal, sino una versión semidestruida y más aterradora conocida como Mangle cuya presencia está prácticamente confirmada en el filme.

En cuanto a actores reales, contará con el regreso de los protagonistas del primer filme: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard. La directora será nuevamente Emma Tammi.

La fecha de estreno de la película Five Nights At Freddy’s 2 — FNAF 2, para abreviar — es el 5 de diciembre de este año en Estados Unidos. Lo más probable es que Colombia y el resto de Latinoamérica la tengamos en cines el viernes 4 de diciembre de 2025.