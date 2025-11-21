Tráiler de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, 40 años después de Balada de pájaros cantores y serpientes

Un año antes del estreno de la película en 2026, Lionsgate lanzó por sorpresa un tráiler teaser de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. El libro se publicó el pasado 18 de marzo del 2025. Es un primer vistazo a la última precuela de la exitosa franquicia, que se estrenará el 20 de noviembre del 2026. La película cuenta con un reparto estelar que incluye a Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter y Lili Taylor, junto a los jóvenes actores Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace y Ben Wang, entre otros.

La película nos transporta al mundo de Panem y sigue al joven Haymitch Abernathy (Joseph Zada) 24 años antes de los eventos de Los juegos del hambre, comenzando en la mañana de la cosecha de los Quincuagésimos juegos del hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Francis Lawrence dirige la película, con guion adaptado por Billy Ray. Las cinco películas de la franquicia han recaudado más de 3.300 millones de dólares en taquilla. Amanecer en la cosecha vendió 1,5 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los 1,2 millones de copias vendidas en Estados Unidos duplicaron las ventas de la primera semana de Balada de pájaros cantores y serpientes, y triplicaron las de Sinsajo.