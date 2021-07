Hace tres años, a mediados de 2018, Capcom anunció una película animada CGI de Monster Hunter llamada Legends of the Guild (Leyendas del Gremio). En ese entonces se dijo que la veríamos el año siguiente. Pero pasaron los años y no volvimos a escuchar nada sobre el proyecto. Creímos que había sido cancelado.

Ahora, Monster Hunter: Legends of the Guild (Leyendas del Gremio) reapareció por sorpresa con un nuevo tráiler y acompañada por la noticia de que será una película exclusiva de Netflix.

El protagonista de esta película será Aiden, un personaje que conocemos de Monster Hunter 4 Ultimate y Monster Hunter: World. Él era el joven inexperto, protector de una aldea que se ve amenazada por un Dragón Anciano: Lunastra. Para salvar su hogar, se une a un equipo de expertos cazadores del Gremio: los Ace Hunters.

Además de estos personajes, en el tráiler podemos ver monstruos como Velocidrome, Nerscylla, Congalala y Deviljho.

La fecha de estreno de Monster Hunter: Legends of the Guild (Leyendas del Gremio) en Netflix es el 12 de agosto de 2021. Todavía no se ha confirmado su llegada a la plataforma de ‘streaming’ en Latinoamérica, pero seguramente es cuestión de tiempo para que lo hagan.

Solo esperamos que ayude a borrar de nuestra mente la terrible película de Monster Hunter protagonizada por Milla Jovovich que vimos en cines a comienzos de año y cuya reseña pueden leer aquí.

Fuente: canal oficial de Netflix en YouTube