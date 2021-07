Si no les gustó la película de Mortal Kombat que se estrenó hace unos meses en cines (y cuya reseña pueden leer aquí) porque se alejaba mucho de los videojuegos, les tenemos una buena noticia. Hace algunos días, Warner Bros. Animation Studios anunció la película animada Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms y parece mucho más fiel a la historia que conocemos.

Este filme, que llegará directamente a video y servicios de ‘streaming’, es la secuela de Scorpion’s Revenge, la cual vimos el año pasado. Esta contará la historia de «el último torneo», organizado por Shao Khan para detener el derramamiento de sangre causado por la guerra entre la Tierra y Outworld. Obviamente, este tirano tiene algunos planes secretos.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms contará con la presencia de muchos personajes populares de la franquicia. Podemos verlos en acción en el tráiler clasificación ‘R’ (sin censura) que acompaña a esta nota.

Si leyeron nuestra reseña de Scorpion’s Revenge, saben que nos decepcionó un poco. Pero creemos que la película animada Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms luce mucho mejor y tenemos fe en que sea del agrado de todos los amantes de la franquicia de los ‘Fatalities’.

Podremos ver esta película cuando se ponga disponible el 31 de agosto de 2021.

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Entertainment en YouTube