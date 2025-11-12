El tráiler de Super Mario Galaxy: la película revela a Rosalina, Bowser Jr. y muchas sorpresas

Tomando en cuenta el tremendo éxito que fue la primera película de Super Mario Bros., no nos extraña que Super Mario Galaxy: la película sea uno de los filmes más esperados del próximo año y este tráiler definitivamente ha aumentado el ‘hype’. Este fue revelado durante una presentación Nintendo Direct especial enfocada en esta producción cinematográfica

Pueden ver el tráiler a continuación. Si prefieren ver la presentación Nintendo Direct completa con los comentarios de Shigeru Miyamoto y la revelación de los actores de voz, sigan este enlace.

También hicimos una lista con todas las referencias a los juegos que encontramos en el tráiler.

La historia sigue el final de la película anterior, en el que Bowser quedó encogifo por el uso de un mini-hongo. Su hijo, Bowser Jr. se hará con el poder Cósmico que protege la Princesa Rosalina para ir a rescatar a su padre.

Los actores que harán las voces de Rosalina y Bowser Jr. en Super Mario Galaxy: la película son Brie Larson (Scott Pilgrim, Capitana Marvel) y Benny Safdie (Oppenheimer, codirector de Good Time y Uncut Gems)

Super Mario Galaxy: la película se estrenará en los cines de Colombia y el resto de América Latina el jueves 2 de abril de 2026.