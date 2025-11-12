Cine y TV

El tráiler de Super Mario Galaxy: la película revela a Rosalina, Bowser Jr. y muchas sorpresas

Hongos en el espacio.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Tomando en cuenta el tremendo éxito que fue la primera película de Super Mario Bros., no nos extraña que Super Mario Galaxy: la película sea uno de los filmes más esperados del próximo año y este tráiler definitivamente ha aumentado el ‘hype’. Este fue revelado durante una presentación Nintendo Direct especial enfocada en esta producción cinematográfica

Pueden ver el tráiler a continuación. Si prefieren ver la presentación Nintendo Direct completa con los comentarios de Shigeru Miyamoto y la revelación de los actores de voz, sigan este enlace.

- Publicidad -

También hicimos una lista con todas las referencias a los juegos que encontramos en el tráiler.

La historia sigue el final de la película anterior, en el que Bowser quedó encogifo por el uso de un mini-hongo. Su hijo, Bowser Jr. se hará con el poder Cósmico que protege la Princesa Rosalina para ir a rescatar a su padre.

Los actores que harán las voces de Rosalina y Bowser Jr. en Super Mario Galaxy: la película son Brie Larson (Scott Pilgrim, Capitana Marvel) y Benny Safdie (Oppenheimer, codirector de Good Time y Uncut Gems)

Super Mario Galaxy: la película se estrenará en los cines de Colombia y el resto de América Latina el jueves 2 de abril de 2026.

Centros comerciales y países de Latinoamérica confirmados para la gira Nintendo Mall Tour en temporada navideña
Todas las referencias a los juegos en el tráiler de Super Mario Galaxy: la película
Toy Story 5: el temor de los juguetes frente a los dispositivos móviles en su primer teaser
Centros comerciales y países de Latinoamérica confirmados para la gira Nintendo Mall Tour en temporada navideña
Pokémon Pokopia ya tiene fecha de lanzamiento, pero la edición «física» será una decepcionante Game-Key Card (Tarjeta llave de juego)
Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct de Super Mario Galaxy: la película con el estreno del tráiler
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior PokéPark Kanto anuncia su fecha de apertura, el primer parque temático permanente de Pokémon
Siguiente artículo Esta skin de Gambit en Marvel Rivals nos recuerda sospechosamente a Assassin’s Creed
No hay comentarios

Lo último

Esta skin de Gambit en Marvel Rivals nos recuerda sospechosamente a Assassin’s Creed
Videojuegos
PokéPark Kanto anuncia su fecha de apertura, el primer parque temático permanente de Pokémon
Cultura POP
El remake de Fatal Frame II: Crimson Butterfly ya tiene fecha de estreno y no está muy lejos
Videojuegos
LEGO The Legend of Zelda para 2026: ¿un nuevo set de Ocarina of Time o un videojuego?
Cultura POP