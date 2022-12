Ha pasado mucho tiempo desde que escuchamos sobre la nueva película de los ‘robots en disfraz’, pero finalmente da señales de vida con un tráiler y una nueva fecha de estreno. Paramount Latinoamérica publicó el primer avance o tráiler en español de Transformers: el despertar de las bestias (Rise of the Beasts), una nueva película que toma elementos de la recordada serie Guerra de bestias, y ya sabemos cuándo llega a los cines.

Pueden ver el avance doblado al español de Latinoamérica en la parte superior de esta nota. Si prefieren ver la versión subtitulada, sigan este enlace.

Cuáles Transformers aparecerán en la película y quiénes actúan en ella

En el avance o tráiler en español latino de Transformers: el despertar de las bestias (Rise of the Beasts) podemos ver a personajes como Optimus Primitivo, Rhinox, Águila y Cheetah por el lado de los Maximals. Los autobots están representados por Optimus Prime, Bumblebee, Arcee, Mirage y Wheeljack. En lugar de los Predacons y los Decepticons tendremos a los Terrorcons: Scourge, Nightbird y Battletrap.

La película contará con las actuaciones de Anthony Ramos y Dominique Fishback (Proyecto Power). El elenco de voces en inglés tendrá a Peter Cullen, Pete Davidson, Lisa Koshy, Ron Perlman, Michelle Yeoh y Peter Dinklage.

En la silla del director se encuentra Steven Caple Jr., a quien recordamos por su trabajo en Creed II.

¿Cuándo llega Transformers: el despertar de las bestias a los cines de Colombia y Latinoamérica?

Aunque Paramount no confirmó oficialmente la fecha de estreno de la película para Latinoamérica, sí sabemos que Rise of the Beasts se estrenará en Estados Unidos el 9 de junio, eso significa que Transformers: el despertar de las bestias llegará a Colombia y el resto de la región el jueves 8 de junio de 2023.

Fuente: canal oficial de Paramount Pictures México en YouTube