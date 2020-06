Transformers: War for Cybertron, la primera temporada ha sido aplazada

Hace cuatro meses, Netflix anunció que estaba trabajando en un nuevo proyecto basado en la franquicia Transformers. Producida por Rooster Teeth y animada por Polygon Pictures —estudio conocido por Knights of Sidonia, Blame! y la trilogía de Godzilla—, Transformers: War for Cybertron será una serie ambientada en los momentos finales de Cybertron en medio de la guerra civil entre Autobots y Decepticons. Esta tendrá tres temporadas, la primera de las cuales se titulará Siege y contará con seis episodios de aproximadamente 22 minutos.

Poco después del anuncio, Netflix dio a conocer que la primera temporada se estrenaría en algún momento de junio. Desafortunadamente, la situación mundial actual —provocada por la pandemia del COVID-19— ha obligado a la compañía a aplazar el proyecto animado.

Elita-1

A través de su cuenta en Instagram, la actriz de voz Linsay Rousseau —responsable de interpretar a Elita-1— ha dado a conocer que las restricciones impuestas a lo largo del mundo ante la pandemia han evitado que se hagan los doblajes en otros idiomas. Debido a la globalidad de la plataforma, Netflix debe esperar a que todos los doblajes estén completos para así poder lanzar simultáneamente la serie en todas las versiones del servicio.

Transformers: War for Cybertron es producida y dirigida por FJ DeSanto, que ha estado involucrado en proyectos como Titans Return y Power of the Primes. George Krstic, Gavin Hignight y Brandon Easton —todos involucrados en previas series de la franquicia— son los encargados del guion de la serie. Netflix aún no ha revelado la nueva fecha de estreno.

Fuente: cuenta oficial de Linsay Rousseau en Instagram