Tres de las series animadas de Marvel para Hulu han sido canceladas

Hace una semana se reportó que Marvel’s M.O.D.O.K. —una de las cinco series para adultos planeadas para la plataforma de ‘streaming’ Hulu— finalmente contaba con un elenco de voces para los secundarios del protagonista. Dado el anuncio, no era descabellado esperar que Marvel Television y Hulu pronto anunciaran los actores de voz que prestarían sus talentos para las demás series. Sin embargo, un reciente anuncio sugiere que este no será el caso.

Según informa el medio Variety, Marvel Television ha cancelado Howard the Duck y Tigra & Dazzler Show. Aunque los motivos específicos detrás de esta decisión son desconocidos, los reportes de que la división de televisión de Marvel pronto será clausurada podría ser una de las razones. A esto ha de sumársele que Erica Rivinoja —designada para producir Tigra & Dazzler Show— abandonó la producción junto con todos los guionistas por diferencias creativas.

Suponiendo que la producción de M.O.D.O.K. y Hit-Monkey no sufra percances, resulta obvio que The Offenders —serie que reuniría a los protagonistas de todas las series animadas— no verá la luz del día. Al fin y al cabo, más de la mitad de su elenco principal no estará presente.

Descansen en paz, Howard the Duck y Tigra & Dazzler Show. A duras penas los conocimos.

Fuente: Variety