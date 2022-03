Turning Red (Pixar) – Reseña

En 2018, cuando fuimos a cine a ver Los Increíbles 2, pudimos ver un cortometraje llamado Bao. Fue algo muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado el estudio Pixar en el diseño de sus personajes y el enfoque de la historia. Aún así, fue una experiencia muy emotiva sobre el distanciamiento entre padres e hijos, la brecha generacional y los choques culturales. Domee Shi, directora de dicho corto, regresa a los mismos temas en un divertido largometraje llamado Turning Red —simplemente Red en Latinoamérica— que ya podemos ver en el servicio de ‘streaming’ Disney+.

La verdad, es una verdadera pena que esta película se haya saltado la pantalla grande. Igual que Soul, cuya reseña pueden leer aquí, Turning Red es una obra maestra de la animación. Está llena de personajes carismáticos y complejos que viven una aventura muy loca, pero llena de sentimiento.

Meilin Lee es la hija perfecta. Es una estudiante ejemplar que ama a su madre y la ayuda todos los días con las tareas del templo tradicional chino que tienen en Toronto. Pero, a desconocimiento de su progenitora, Mei también es una niña de 13 años como cualquier otra. Le gusta pasar tiempo con sus amigas, la música pop y está empezando a poner atención a los chicos. Cuando ambas facetas de su personalidad inevitablemente chocan, la pequeña descubre con horror que se ha convertido en un panda rojo gigante.

La metáfora es clara: la transformación de Mei es una analogía de la pubertad. Ya hay cientos de historias que comparan el alcanzar esta etapa de la vida con cambios monstruosos. Pero Turning Red no se conforma con eso. El lado animal de Mei también representa el inevitable distanciamiento entre padres e hijos, los aspectos de nuestra personalidad que ocultamos a nuestras familias, la rebeldía adolescente y la experiencia de los inmigrantes de segunda generación. A pesar de la gravedad de esos temas, esta es una metamorfosis mucho más positiva que la ideada por Franz Kafka.

Nada de esto es subtexto, la película es muy directa en cuanto al significado del panda para Meilin y su familia. Eso no significa que ignore las sutilezas, pues está llena de divertidos detalles y un astuto manejo del simbolismo. Uno de los más notables es el que hace del color verde en oposición al rojo.

También apreciamos que la relación de Mei con su madre no es la típica de un protagonista con su madre sobreprotectora. Tiene muchos matices y deja espacio para conocer la perspectiva desde un punto de vista materno. Esta no es la primera vez que Pixar cuenta una historia sobre madres e hijas, pues ya lo intentó en 2012 con Valiente —que también tiene una transformación en animal—, pero trata ese tema con más profundidad y de forma más entretenida.

Suficiente de temas tan pesados y académicos. Ustedes están aquí para saber si Turning Red es divertida. La respuesta es un ‘sí’ absoluto. Las ocurrencias de Mei y sus amigas nos hicieron reír a carcajadas. Probablemente también quieran saber si los hará llorar como otras películas del estudio. Es probable que sí. A pesar de sus elementos fantásticos, es una recreación de las experiencias que muchas mujeres tuvieron en su juventud en su relación con sus amigas, familias y madres.

A veces sentimos que la celebración de la nostalgia en la cultura pop se enfoca demasiado en los “gustos masculinos”. Solo hay que dar una mirada al mundo de los ‘remakes’ u obras como Ready Player One para darse cuenta de esto. Aunque es ridículo pensar que estos eran gustos exclusivos de los hombres, se han dejado de lado aquellos que estaban enfocados al público femenino. Turning Red trata de corregir esto con personajes que aman sin ironía las ‘boy bands’ de comienzos de siglo, dibujan a sus ‘crushes’ con estilo ‘anime’ en sus cuadernos y llevan un Tamagotchi a todas partes.

Todo esto es representado con una calidad de animación absolutamente espectacular que se enfoca en las expresiones de los personajes. No esperábamos menos del estudio de Toy Story, pero la verdadera sorpresa fue el radical cambio de estilo. Los personajes se alejan mucho del llamado “estilo Pixar” y la película adopta muchos elementos inspirados en el ‘anime’ que resultan extraños, pero bienvenidos. Esto le da una energía similar a la de películas como la excelente La familia Mitchell vs las máquinas. También nos recordó bastante a los cómics de Scott Pilgrim, otra historia absurda desarrollada en Toronto e inspirada en el ‘anime’.

Hemos visto a otros críticos decir que no “lograron conectar” con los personajes y que está demasiado enfocada a un público específico. No estamos de acuerdo con eso. Es verdad que no todos sus espectadores fueron chicas adolescentes fanáticas de una ‘boy band’, no tuvieron una madre sobreprotectora ni son inmigrantes, pero las emociones detrás de esos elementos son universales.

Todavía es muy temprano en 2022, pero podemos asegurar sin miedo que Turning Red es una de las mejores películas de este año. Es otro gran triunfo de Pixar y uno que logra innovar a nivel de animación y estilo. No se la pierdan.