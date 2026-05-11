Un nuevo rostro llega al yermo de Fallout, ¿qué más sabemos de la temporada 3?

Aunque la segunda temporada de la serie de Amazon basada en la saga de videojuegos Fallout no fue tan cautivadora como la primera, seguimos interesados en las aventuras de Lucy, Max y el ghoul y vamos a sintonizar la temporada 3 cuando llegue. De hecho, tenemos noticias sobre esta nueva temporada y es que un actor muy conocido —especialmente por su participación en Breaking Bad— se ha unido al elenco.

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La publicación Deadline reveló que el actor Aaron Paul se unirá al elenco de la serie Fallout en la temporada 3 para interpretas a un personaje cuya identidad no ha sido revelada aún. Además de Breaking Bad, también lo recordamos de la serie Westworld —que al igual que Fallout es producida por Jonathan Nolan— y como la voz de Todd en Bojack Horseman.

Aaron Paul

Esta no es la primera vez que Paul está relacionado con el mundo de los videojuegos. En 2014 protagonizó la adaptación cinematográfica de Need for Speed y en 2025 lo oímos como la voz de Robert en el genial Dispatch.

Otras cosas que sabemos sobre la temporada 3 de Fallout además de la presencia de Aaron Paul es que podría desarrollarse en la región de Colorado (una ubicación importante en el juego Fallout Tactics), a donde irá el ghoul para continuar la búsqueda de su familia y que podríamos ver una versión mejorada de Liberty Prime recreada por la Hermandad de Acero.

Otros detalles que han salido a la luz es que podríamos seguir las historias de Lucy, el Ghoul y Max por separado y que los actores Annabel O’Hagan (Stephanie Harper) y Dave Register (Chet) tendrán roles más importantes.

Se espera que esta nueva temporada se estrene a mediados de 2027 o más adelante ese mismo año.