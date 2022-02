Uncharted: Fuera del Mapa – Reseña

Tras jugar Uncharted, uno creería que cualquiera de estos videojuegos está hecho a la medida para ser convertido en una película. Sus historias de búsqueda de tesoros antiguos y espectaculares secuencias de acción con un claro estilo cinematográfico no estarían fuera de lugar en un ‘blockbuster’ de verano. A pesar de eso, pasaron 15 años desde el lanzamiento del primer juego para que Uncharted: Fuera del Mapa pudiera llegar a la gran pantalla. Tras más de una decena de anuncios, múltiples directores que se unieron y abandonaron el proyecto, y muchos guiones rechazados, la película por fin está aquí. ¿Valió la pena la espera?

Si damos una mirada a la discusión crítica sobre este filme, la respuesta parece ser un rotundo no. Sin embargo, en esta reseña queremos argumentar que Uncharted: Fuera del Mapa puede ser una película bastante divertida.

Aunque la historia que cuenta es original, está claramente basada en los videojuegos. Todo comienza ‘in media res’ con la escena del avión tomada de Uncharted 3: Drake’s Deception. La trama general y escenas como la subasta fueron tomadas de Uncharted 4: A Thief’s End y la presencia de Chloe nos recuerda a Uncharted 2: Among Thieves. Como cabía esperar, a lo largo del metraje encontramos muchas otras referencias, chistes y cameos que solo quienes disfrutaron los juegos comprenderán. A pesar de eso, es una aventura independiente que sirve como «origen» para Nathan Drake. No es necesario estar familiarizado con los videojuegos para entenderla.

Aquí, el joven Nate (Tom Holland) no es un cazador de tesoros. Es un camarero y ladrón de poca monta que sueña con unirse a su hermano Sam en una gran aventura. Pronto es abordado por Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg), que lo recluta para robar una cruz de oro. Esta es la llave a un gran tesoro ocultado por la tripulación de Magallanes en el siglo XVI. Así comienzan un viaje que los llevará de Nueva York a España y Filipinas mientras compiten contra otros personajes con la misma meta.

Igual que otras adaptaciones, Uncharted: Fuera del Mapa no pretende ser un calco de los videojuegos. Le basta con tomar sus ideas principales y los nombres de los personajes. Lo decimos porque estas versiones de Nate, Chloe y Sully no son las que conocemos. El Nathan Drake de Tom Holland es tan carismático como el que controlamos en las consolas de PlayStation, pero por razones diferentes. Este es un cazatesoros novato que difícilmente llega a disparar una bala y tiene una motivación opuesta a la que esperamos del personaje. Holland sabe hacer que nos divirtamos viéndolo en acción y muchos fanáticos/as apreciarán que se quita la camisa mucho más a menudo que en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sí, el protagonista tiene gracia y atractivo. Sin embargo, lo que no tiene es química con Mark Wahlberg. El actor de Transformers no le pone el mismo entusiasmo al rol que su compañero y los diálogos entre ambos son absolutamente terribles. Están llenos de chistes malos y discusiones que no ayudan a avanzar la trama ni a desarrollar los personajes. De hecho, los diálogos en general son muy malos y hacen que la primera mitad de la película, la cual es algo ligera en escenas de acción, sea casi insufrible. La trama avanza de formas forzadas y muy convenientes hasta que llegan a España, donde Chloe Frazer (Sophia Ali) le da algo de sabor a la situación a pesar de protagonizar una tonta persecución por los tejados de Barcelona.

Es aquí que la película demuestra que tiene buenas ideas. La ruta hacia el tesoro está invadida por el mundo moderno. No solo encuentran pistas en cuartos ocultos de iglesias antiguas, sino en discotecas y restaurantes. Este es un elemento divertido que no vemos muy a menudo en esta clase de historias. Los acertijos están hechos para que los personajes, que no se tienen confianza alguna, deban colaborar entre sí. Es un buen elemento, pero ha sido mejor desarrollado en otras películas.

Suponemos que también tenemos que mencionar a los villanos. Se supone que el “malo principal” es Santiago Moncada, un millonario interpretado por un Antonio Banderas absolutamente desaprovechado y sobreactuado. Resalta mucho más Tati Gabrielle. A pesar de su falta de trasfondo y desarrollo, llena la pantalla con la gran presencia de la que hizo gala en El mundo oculto de Sabrina. Su personaje es una versión desabrida de Nadine Ross, de A Thief’s End y The Lost Legacy.

La verdad es que Uncharted: Fuera del Mapa nunca se convierte en una gran película. Sus pésimos diálogos, trama mediocre y personajes definidos a medias no se lo permiten. Pero tiene dos grandes ases bajo la manga que pueden hacerla bastante disfrutable. El primero es Tom Holland, que hace lucir todo su carisma. El segundo es la impresionante secuencia de acción del clímax. Es tan absurda y entretenida que no estaría fuera de lugar en las más recientes películas de Rápidos y Furiosos.

Sony tiene claras intenciones de convertir la película de Uncharted en el comienzo de una franquicia cinematográfica. Termina con un epílogo que tiene un «giro en la trama» bastante obvio y hay una escena a mitad de créditos en la que mencionan un personaje conocido de los videojuegos. No nos molestaría ver a Tom Holland de nuevo como esta rara y divertida versión de Nate. Es una lástima que casi todo lo que lo rodea es dolorosamente mediocre. Si hay una segunda parte, esperamos que pongan algo de empeño en crear una mejor historia.

Los fanáticos del protagonista que no planean enojarse si ven que hay elementos diferentes a los de los juegos y no buscan más que una aventura entretenida van a pasar un buen rato con Uncharted: Fuera del Mapa. Si quieren una trama y personajes bien desarrollados, no los van a encontrar aquí. Mejor quédense en casa jugando los juegos. Hace poco salieron versiones mejoradas para PS5 y PC de los dos mejores de la saga: Uncharted 4 y The Lost Legacy. Las recomendamos mucho.