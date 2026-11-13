Viernes 13: Jason Voorhees regresa al cine con la treceava película de su franquicia

Luego de casi dos décadas de ausencia en las salas de cine, la icónica franquicia de terror (slasher) Viernes 13 —o Friday The 13th— regresará a la pantalla grande con su decimotercera entrega, cuyo estreno está programado para el año 2027. Este nuevo largometraje marcará la primera aparición cinematográfica del enmascarado asesino Jason Voorhees desde el anterior reinicio de la franquicia, el cual fue estrenado en 2009 por Warner Bros., poniendo de esta manera fin a 18 años sin películas de la saga en la pantalla grande. El anuncio llega en medio de un resurgimiento de la marca bajo el nombre Jason Universe, lanzada en 2024 por la compañía Horror, Inc.

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Esta iniciativa incluye el reciente éxito de la serie precuela Crystal Lake —producida por A24 para Peacock y protagonizada por Linda Cardellini como Pamela Voorhees, la madre de Jason—, que alcanzó cerca de 1.300 millones de minutos reproducidos en sus primeros 11 días, así como el cortometraje Sweet Revenge, dirigido por Mike P. Nelson. Para esta nueva película, la producción retomará sus raíces independientes bajo el financiamiento de la familia Barsamian a través de Horror, Inc., en asociación con CatchLight Studios y con distribución en Norteamérica a cargo de Cineverse. Aunque todavía no se han revelado detalles de la trama, el elenco ni el título oficial, se adelantó que el proyecto priorizará el uso de efectos prácticos y las escenas clásicas de terror que caracterizan a la franquicia.

¿Quién será el director de la treceava película de Viernes 13?

Según lo informó el medio estadounidense Deadline, el encargado de dirigir la decimotercera entrega de Viernes 13 será el veterano cineasta Steve Miner, conocido por dirigir la película Warlock, el enviado del diablo

de 1989, quien trabajará a partir de un guión escrito por David Fliegel. Miner no es ajeno a la historia de la franquicia. Ya que dirigió Viernes 13 Parte II (1981), cinta en la que puso por primera vez un machete en las manos de Jason, y Viernes 13 Parte III (1982), donde introdujo la legendaria máscara de hockey que definió la identidad visual del personaje.

Robbie Barsamian, vicepresidente ejecutivo de Horror, Inc., destacó que reunirse con Miner bajo un modelo independiente permitirá tener el control creativo necesario para honrar el legado del personaje. Por otra parte, el director expresó su entusiasmo por regresar a la saga más de cuatro décadas después, señalando que cuando le colocó la máscara de hockey a Jason en 1982 nunca imaginó que se convertiría en uno de los símbolos más reconocidos del cine de terror. Ahora, solo resta esperar al 2027 para conocer quién será el encargado de llevar de nuevo el mando de Jason Voorhees.

Fuente: Deadline