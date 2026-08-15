VisionQuest: primer tráiler de la serie que deja ver como avatares humanos a todas las IA de Tony Stark

Paul Bettany regresa como Vision, un antiguo Avenger que apareció por primera vez en Age of Ultron (2015), murió en Infinity War (2018) pero resucitó sin emociones ni recuerdos en WandaVision (2021). En busca de un nuevo sentido a su vida, consulta a las IA integradas en su programación, incluyendo a F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y al infame Ultron. Su discreta existencia termina cuando una recompensa por su cabeza lo obliga a huir junto a Thomas Shepard, un misterioso joven que podría ser la reencarnación de su hijo. Mientras Vision evade la captura, deberá enfrentarse a su naturaleza, resistir la influencia de Ultron y desentrañar el enigma de su joven compañero.
VisionQuest también cuenta con James Spader, retomando como un Ultron algo diferente, Todd Stashwick como el mercenario de moral ambigua Paladin y Faran Tahir retomando su papel de Raza de la primera película de Iron Man. El reparto incluye a Lauren Morais, Diane Morgan, Orla Brady, Polly Frame, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Emily Hampshire y James D’Arcy, quien interpretó al mayordomo de Howard Stark, Jarvis, en la serie de Agent Carter y Avengers: Endgame.
Esta serie es un ‘spin-off’ de WandaVision, la primera serie para Disney+ por parte de Marvel Studios. Fue la primera serie de Marvel Studios en llegar a la plataforma y no solo fue un éxito, sino que también obtuvo numerosos premios, incluyendo una nominación a mejor miniserie. La serie estuvo protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, quienes retomaron sus papeles como Wanda Maximoff y Vision.