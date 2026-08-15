Cine y TV

VisionQuest: primer tráiler de la serie que deja ver como avatares humanos a todas las IA de Tony Stark

La cruzada anti-IA.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min
F.R.I.D.A.Y., J.A.R.V.I.S, U y Dum-E.

Paul Bettany regresa como Vision, un antiguo Avenger que apareció por primera vez en Age of Ultron (2015), murió en Infinity War (2018) pero resucitó sin emociones ni recuerdos en WandaVision (2021). En busca de un nuevo sentido a su vida, consulta a las IA integradas en su programación, incluyendo a F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y al infame Ultron. Su discreta existencia termina cuando una recompensa por su cabeza lo obliga a huir junto a Thomas Shepard, un misterioso joven que podría ser la reencarnación de su hijo. Mientras Vision evade la captura, deberá enfrentarse a su naturaleza, resistir la influencia de Ultron y desentrañar el enigma de su joven compañero.

VisionQuest también cuenta con James Spader, retomando como un Ultron algo diferente, Todd Stashwick como el mercenario de moral ambigua Paladin y Faran Tahir retomando su papel de Raza de la primera película de Iron Man. El reparto incluye a Lauren Morais, Diane Morgan, Orla Brady, Polly Frame, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Emily Hampshire y James D’Arcy, quien interpretó al mayordomo de Howard Stark, Jarvis, en la serie de Agent Carter y Avengers: Endgame.

- Publicidad -

Esta serie es un ‘spin-off’ de WandaVision, la primera serie para Disney+ por parte de Marvel Studios. Fue la primera serie de Marvel Studios en llegar a la plataforma y no solo fue un éxito, sino que también obtuvo numerosos premios, incluyendo una nominación a mejor miniserie. La serie estuvo protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, quienes retomaron sus papeles como Wanda Maximoff y Vision.

🍩

Los hijos de Tony

Marvel Studios confirma el elenco de su primera película de X-Men
Marvel Studios confirma el elenco de su primera…
Marvel Studios habría encontrado también a su Cíclope, y con esto son tres mutantes de X-Men confirmados
Marvel Studios habría encontrado también a su Cíclope,…
La figura Hot Toys de Magneto para Avengers: Doomsday finalmente nos deja ver al mutante como debió ser desde la primera película de X-Men
La figura Hot Toys de Magneto…
Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios
Samara Weaving habría sido elegida como…
El Spidey Tracker de Spider-Man: Un nuevo día es real y lo puedes revisar
El Spidey Tracker de Spider-Man: Un…
Marvel Studios confirma el elenco de su primera película de X-Men
Película de The Legend of Zelda ya tiene a su Ganondorf, completando la Trifuerza de protagonistas
Marvel Studios habría encontrado también a su Cíclope, y con esto son tres mutantes de X-Men confirmados
La figura Hot Toys de Magneto para Avengers: Doomsday finalmente nos deja ver al mutante como debió ser desde la primera película de X-Men
Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Marvel Studios confirma el elenco de su primera película de X-Men
No hay comentarios

Lo último

El mundo de Coco brilla en el último tráiler de Kingdom Hearts IV, lanzamiento confirmado para finales del 2027
Videojuegos
Fire Emblem: Fortune’s Weave, estos son los personajes de la ruta de Cai
Videojuegos
Sony quiere crear un personaje mascota que rivalice con Hello Kitty y de paso haga olvidar al mundo cómo acabó con los discos de juegos físicos
Videojuegos
La historia de Beast of Reincarnation explicada, el ‘lore’ y el simbolismo detrás del juego
Videojuegos