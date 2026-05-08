Vought Rising: cuándo sale la serie precuela de The Boys y personajes confirmados

Vought Rising es otra serie derivada del universo de The Boys, como la cancelada Gen V y la animada The Boys Presents: Diabolical. Los últimos episodios de la quinta temporada de The Boys sirvieron como puerta de entrada a la precuela ubicada en los años cincuenta, que expande la serie original de Eric Kripke. Jensen Ackles y Aya Cash protagonizarán y producirán Vought Rising, retomando sus personajes de The Boys, Soldier Boy y Stormfront.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Elizabeth Posey se unió a Vought Rising como Private Angel en marzo del 2025. Mason Dye interpreta a Bombsight y debutó en el episodio 6 de la temporada 5 de The Boys. Will Hochman tomará el papel de un héroe de Vought llamado Torpedo. Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri y Brian J. Smith se unieron al elenco principal en agosto del 2025.

Jensen Ackles es Soldier Boy.

Aya Cash es Klara Risinger / Stormfront.

De qué trata la serie Vought Rising

Vought Rising, precuela de The Boys, presenta un retorcido misterio de asesinato y trata sobre los orígenes de Vought en la década de 1950, las primeras hazañas de Soldier Boy y las diabólicas maniobras de una superheroína conocida por los fans como Stormfront, quien entonces se hacía llamar Clara Vought. “Estamos ansiosos por dejarlos boquiabiertos y perturbar sus almas con esta saga escabrosa y macabra, empapada en sangre y Compuesto V”, señalaron los productores de la serie en 2024.

Elizabeth Posey es Private Angel.

Soldier Boy y Stormfront tienen historias de origen similares. Soldier Boy, interpretado por Ackles, es el primer superhéroe estadounidense que no envejece, creado por Frederick Vought durante la Segunda Guerra Mundial. Stormfront fue la primera persona en probar con éxito el Compuesto V de Vought, y se casaron antes de mudarse a Estados Unidos.

Mason Dye es Bombsight.

El productor ejecutivo de la serie The Boys, Paul Grellong, es productor ejecutivo y showrunner de Vought Rising, serie que surge de la mano del equipo creativo principal de la franquicia The Boys, liderado por su creador, productor ejecutivo y showrunner, Eric Kripke.

Will Hochman es Torpedo.

Kripke es productor ejecutivo de Vought Rising junto a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson y Michaela Starr. La serie es una producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.

¿Cuándo sale Vought Rising del universo The Boys?

Si bien la serie precuela Vought Rising inició producción en 2025, su estreno solo se dará hasta el 2027 en una fecha no especificada por Amazon, exclusivamente a través de la plataforma Prime Video.