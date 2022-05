Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata, pasó de ser un simple personaje secundario en las películas de Avengers y Capitán América a convertirse en uno de los miembros más intrigantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Todo gracias a la serie de Disney+ WandaVision. Ahora, Wanda está de regreso en Doctor Strange en el multiverso de la locura en un rol que está dividiendo un poco a su audiencia.

Antes de continuar debemos informarles que este artículo contiene ‘spoilers’ de la secuela de Doctor Strange y la serie WandaVision. Si lo que buscan es una reseña sin ‘spoilers’, sigan este enlace.

Antes de su estreno, una de las preguntas más comunes sobre la película era la siguiente:

¿Quién es el villano de Doctor Strange en el multiverso de la locura?

Es Wanda. Muchos asumimos esto años atrás, cuando anunciaron que Elizabeth Olsen sería parte de la película. Sin embargo, el personaje evolucionó mucho desde entonces y eso nos causó dudas.

Cuando los tráileres y el material publicitario del filme comenzaron a llegar, no dejaba realmente claro que Wanda fuera la villana de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Mostraron algunas escenas en las que ella opone al protagonista, pero no que lo enfrentara directamente. Era claro que Marvel Studios quería mantener esto en secreto a pesar de lo fuertemente rumoreado que estaba. Por eso resulta curioso que la revelación de Wanda como villana ocurra en el primer acto de la película.

Volvamos al pasado. Tras los eventos de Avengers: Infinity War y Endgame, Wanda lo había perdido todo. Aquellos que conocemos el personaje de los cómics sabemos que ha tenido un par de “giros villanescos” a lo largo de los años. No dudamos que veríamos un escenario al estilo de House of M, una saga en la que reorganizó por completo la realidad.

Entonces llegó WandaVision.

El dolor de una bruja

La primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney+ convirtió a Wanda en uno de los personajes mejor desarrollados y con mejor trasfondo de la saga. A lo largo de sus episodios la conocimos mejor, comprendimos el dolor que sufrió al perder a sus seres amados y el sacrificio que tuvo que hacer al despedirse de ellos cuando todo terminó.

La ahora llamada Bruja Escarlata ganó muchos fanáticos que no podían esperar por ver más de ella, pero la Wanda que apareció en Doctor Strange en el multiverso de la locura siguió un camino muy diferente al que algunos fanáticos querían.

Por supuesto, la transformación de Wanda en villana había sido fuertemente sugerida durante WandaVision. No solamente por haber tomado posesión del Darkhold, el libro de los condenados, sino por sus diferentes reacciones a los eventos y personajes de la serie. A pesar de haber tenido que dejar su familia a un lado, no termina la serie redimiéndose por sus terribles acciones y la escena poscréditos sugería que iba a continuar buscando a sus hijos, que fue exactamente lo que ocurrió.

Sin embargo, muchos fanáticos esperaban que su arco en la secuela de Doctor Strange iba a ser uno en el que finalmente superaría sus traumas y dejaría sus “crímenes” atrás para levantarse como la superheroína que debía ser.

Eso no fue lo que ocurrió.

Wanda es más que una villana, es un monstruo

En su reseña, el crítico de cine conocido como FilmCritHulk cuenta que en su función había una niña vestida como Wanda que le pidió a los otros asistentes que “no se enojaran con ella” cuando la película terminó. ¿No es injusto convertir este personaje en villana? ¿No merecía completar el arco de redención que aparentemente comenzó en WandaVision? Incluso aquellos que estaban emocionados por ver a la Bruja Escarlata convertida en villana no esperaban que se comportara como todo un monstruo.

No exageramos con esa descripción. Las acciones de Wanda como villana en Doctor Strange en el multiverso de la locura son realmente monstruosas. La forma en que persigue a los protagonistas se puede comparar con la de un ‘slasher’ imparable como Jason Voorhees o Michael Myers. Lo que hace con los Illuminati es digno de una película de terror, lo cual no es raro tomando en cuenta que el director es Sam Raimi, el mismo de películas como Evil Dead (Posesión infernal) y Arrástrame al infierno. Finalmente, no podemos olvidar que su objetivo es acabar con la vida de una joven inocente bajo la excusa de “proteger a su familia”.

Muchos fanáticos del Universo Cinematográfico Marvel —especialmente mujeres jóvenes— que han sufrido depresión tras perder un ser querido, encontraron en Wanda una representación que anhelaban. Las hizo sentir que pueden ser poderosas a pesar de su sufrimiento. Es comprensible que se hayan sentido decepcionadas al ver que, a pesar de todo, el personaje cayó en el cliché de la madre que enloquece tras perder a sus hijos.

No es que esta clase de historias no sean válidas. De hecho, la historia de la Bruja Escarlata en Doctor Strange en el multiverso de la locura está muy bien contada y hace que la película sea mejor. El trabajo de Elizabeth Olsen al interpretarla es tan bueno que logra eclipsar a Benedict Cumberbatch cuando están en pantalla. El final de la historia, cuando sus hijos le hacen descubrir que se convirtió en el monstruo que estaba negando ser, está maravillosamente manejado. Tristemente, no es suficiente para olvidar lo sobreutilizado que están esos clichés.

Si no nos extrañaron los elementos de terror de la película, tampoco debería extrañarnos el rumbo que siguió Wanda. Después de todo, y a pesar de lo mucho que nos gusta su trabajo, Sam Raimi es infame por el trato que da a sus personajes femeninos. Desde la incómoda escena con el árbol en la primera Posesión infernal hasta la injusta transformación de Theodora en Oz el poderoso, hemos visto a muchas de las mujeres de Raimi convertirse en monstruos, ser sacrificadas o limitarse a ser damiselas en apuros. Era poco probable que las cosas fueran a cambiar ahora.

El destino de la Bruja Escarlata

Sí, es triste ver a Wanda vilificada y derrotada al final de Doctor Strange en el multiverso de la locura. ¿Pero estamos realmente seguros que su historia termina aquí?

En los cómics, la muerte rara vez es un problema. Un personaje que muere desaparece por algunos meses —tal vez un par de años— antes de su inevitable regreso triunfal. Ya hemos visto lo mismo en el Universo Cinematográfico de Marvel con personajes como Loki y Gamora gracias a diferentes líneas temporales. Ahora, con el multiverso, es mucho más fácil traer a los muertos de vuelta.

Pero hablamos de la versión principal de Wanda. Hay algunos fanáticos que creen que la Bruja Escarlata es tan poderosa no pudo haber muerto por algo tan sencillo como un templo derrumbado sobre ella. También podemos aplicar la vieja regla que usamos con algunas series de televisión: “si no vimos el cadáver, no está realmente muerto”.

También sabemos, gracias a una entrevista con Collider, que Elizabeth Olsen firmó una extensión de su contrato con Marvel Studios. Eso significa que puede volver a aparecer en una película o serie en el futuro, pero parece que ni ella misma sabe cómo seria dicho regreso.

El Universo Cinematográfico Marvel está en medio de un relevo generacional y no debe extrañarnos que algunos personajes se queden atrás. A pesar de eso, nos gustaría mucho volver a ver a Wanda, no importa si es como villana o heroína. Queremos que logre salir adelante a pesar de sus traumas. Pero sobre todo, queremos que tenga agencia de sus propias acciones, no que pueda echarle la culpa a un libro de su «mal comportamiento».

Más contenido sobre Doctor Strange en GamerFocus