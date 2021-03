WandaVision (Episodio 9) – El nacimiento de la Bruja Escarlata

Disney y Marvel Studios deben estar bastante satisfechos en este momento. Su experimento de llevar el Universo Cinematográfico de Marvel al mundo del ‘streaming’ puede ser considerado un éxito absoluto. Ya vimos el episodio 9 de WandaVision y no solo estamos bastante satisfechos con el final de esta serie, también estamos emocionados por lo que viene. No podemos esperar por ver qué ocurre con la Bruja Escarlata, Visión Blanco, el Darkhold y Mónica Rambeau en las próximas películas y series.

Este análisis contiene ‘spoilers’ del Episodio 9 de WandaVision

La batalla final

Esta serie no se podía considerar parte oficial del MCU si no terminaba igual que todas las películas: con una gran pelea. En este caso tenemos a Wanda en una intensa batalla mágica contra Agatha mientras que Visión se enfrenta a su pálido ‘doble real’.

Este combate no tiene nada que envidiarle a los vistos en los cines. Nos alegra que Marvel Studios haya decidido que WandaVision, pese a estar pensada para ser disfrutada en pantallas pequeñas, merecía efectos especiales de la misma calidad a la que nos tienen acostumbrados. El combate de Visión contra Visión aprovecha de forma muy original la capacidad de estos personajes para alterar su densidad, mientras que la pelea de brujas resulta épica y emocionante.

No se trata simplemente de dos mujeres arrojándose rayos de energía. La batalla es llevada a los cielos, se traslada por momentos al interior de la mente de Agatha y la villana usa los ‘pecados’ de Wanda como armas para confundirla. Incluso hay tiempo para hacer una divertida referencia a El mago de Oz.

Pero el verdadero objetivo de este enfrentamiento es ver a Wanda aceptar su identidad como la Bruja Escarlata y reconocer la naturaleza mágica de sus poderes. En los cómics, Agatha es su maestra de hechicería y en este episodio vemos que involuntariamente cumplió el mismo rol, enseñándole a Wanda cómo funcionan las runas sin saber que ella iba a usar esto en su contra. La bruja mala —a pesar de que su motivación era simplemente “tener más poder”— fue un personaje muy divertido. Nos alegra saber que, gracias a la decisión de Wanda de ‘atraparla’ dentro de su rol como Agnes, podríamos volver a verla en el futuro.

El destino de Visión Blanco

Cuando la pelea entre Visión y Visión Blanco se convirtió en un debate filosófico, los conocedores de los cómics esperamos que el resultado fuera similar a lo visto en las páginas, en las que ambas versiones del personaje se fusionaron. Pero aquí vemos cómo el Visión Blanco recupera sus memorias y simplemente se aleja.

Creemos que la idea de no fusionar las dos entidades tenía como objetivo dar un final y catarsis emocional al arco de Wanda, permitiéndole decir adiós al Visión originado de su mente en sus propios términos. Pero esto también significa que su “verdadero amado” está vivo. Resulta algo cruel pensar que el Visión ‘falso’ no le haya revelado ese importante detalle.

Lo importante es que es un hecho que Visión ha revivido, aunque siga siendo un poco blanco. Seguramente vamos a ver a estos dos personajes encontrarse en el futuro. ¡Tal vez lo hagan en Doctor Strange and the Multiverse of Madness!

La magia de la Bruja Escarlata

Hablando del Doctor Strange, el hecho que Agatha dijera que la Bruja Escarlata es más poderosa que el Hechicero Supremo, es una referencia más que clara a la próxima película, la cual será dirigida por Sam Raimi. Otra referencia al personaje de Benedict Cumberbatch está en la segunda escena post-créditos del episodio. En esta vemos a Wanda usar proyección astral para adoptar la misma técnica de lectura del buen doctor.

Ya hablamos sobre los poderes de Wanda y la naturaleza de la magia del caos en nuestro análisis del episodio 8, pero esta escena final abre nuevas posibilidades a lo que ella puede hacer. Hablamos específicamente de cómo fue capaz de escuchar la voz de sus hijos, supuestamente desvanecidos tras la desaparición del ‘Hex’. Hay dos teorías al respecto. Una dice que ha abierto una puerta al multiverso, buscando una realidad en la que su familia es real.

Esto podría encajar bien con la próxima película de Doctor Strange. La otra dice que las almas de sus hijos pudieron haber ido al infierno y es por eso que se oyen pidiendo ayuda. Si esta última teoría resulta ser cierta, las esperanzas que muchos fanáticos tenían de ver a Mephisto no han muerto del todo.

Otro detalle interesante es que Wanda confirma que “un fragmento de la Piedra de la Mente vive en ella”. Esto abre paso a interesantes posibilidades narrativas y explica por qué el ‘Hex’ fue capaz de darle superpoderes a Mónica Rambeau. De acuerdo a esta lógica, podemos concluir que un fragmento de la Piedra del Espacio está dentro de la Capitana Marvel. Ella obtuvo sus poderes al interactuar con el Teseracto.

También nos alegra que, por primera vez desde la aparición del personaje, Wanda obtiene no solo un nombre de superheroína, sino un ‘supertraje’ oficial. Está inspirado en varias de las representaciones que hemos visto en los cómics modernos —especialmente Uncanny Avengers— y luce increíble.

El Darkhold en WandaVision

Cuando vimos por primera vez el libro mágico de Agatha en el episodio 7, consideramos la posibilidad que se tratara del Darkhold. Desechamos la idea porque ya habíamos visto este poderoso tomo en la serie Agents of SHIELD y Ghost Rider se lo había llevado consigo al infierno. Además, allí lucía muy diferente al que vimos en WandaVision.

Pero el episodio 9 de WandaVision reveló que dicho libro sí es el Darkhold. Eso puede significar varias cosas: que Agatha lo recuperó del infierno y eso cambió su apariencia (poco probable), que sea una copia (tampoco es probable) o que ya no debemos considerar a Agents of SHIELD como parte del canon del Universo Cinematográfico de Marvel. Para tristeza de los fanáticos del Agente Coulson, esta última es bastante posible.

¿Qué pasará con Mónica Rambeau?

Si algo nos decepcionó del episodio 9 de WandaVision es lo poco que nos mostró a Darcy Lewis y la forma apresurada en que cerró el arco de Mónica Rambeau (a Jimmy Woo le fue mucho mejor en este aspecto). No le vimos una reacción apropiada al hecho que ahora tiene poderes. Su breve interacción con Wanda, aunque importante para el tema del duelo por el que ambas estaban pasando, la deja “escapar” muy fácil de las consecuencias de haber estado torturando psicológicamente a los habitantes de Westview durante días. Sí, sabemos que Wanda está arrepentida por esto, ¿pero es eso suficiente?

Volviendo a Mónica, la escena post-créditos abre un par de posibilidades para este personaje. Lo primero que se nos vino a la mente cuando la Skrull mencionó a “una amistad de su madre” es que se trata de Carol Danvers, la Capitana Marvel. Pero hay otra probabilidad: Nick Fury. Gracias a Spider-Man: Lejos de casa sabemos que él se encuentra en una base espacial.

En conclusión, Mónica Rambeau regresará en Capitana Marvel 2, Secret Invasion o ambas.

¡Hasta luego y gracias por la sintonía!

Así termina WandaVision y nuestros análisis semanales de sus episodios. Sabemos que algunos quedaron algo decepcionados por la falta de una gran revelación final o un cameo inesperado, pero a nosotros nos encantó. Tuvo un gran balance entre la acción, el misterio y el homenaje a las ‘sitcom’ clásicas de la televisión americana. También encontró espacio para hacer crecer al Universo Cinematográfico de Marvel y hacernos enamorar de personajes secundarios que habían sido desaprovechados en el pasado.

En un par de semanas regresaremos para analizar episodio a episodio The Falcon and the Winter Soldier. ¡Estén pendientes de GamerFocus!

Aquí pueden encontrar nuestros análisis de todos los episodios de WandaVision