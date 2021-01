WandaVision (Episodio 3) – Ahora en colores

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 3 de WandaVision

Un nuevo episodio de WandaVision ya está disponible en Disney+. Por fin pudimos ver “qué hay más allá” de Westview, el misterioso e idílico pueblo en el que Wanda y Visión están viviendo una vida perfecta de ‘sitcom’. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes y la espera por un nuevo capítulo va a ser una tortura. Al menos esto nos deja suficiente tiempo para discutir nuestras teorías al respecto y analizar cada toma como si hubiera un gran secreto en ella.

Tal como quedamos al final del episodio 2, Wanda de repente tiene varios meses de embarazo y su mundo ha “evolucionado” para convertirse en una serie a todo color. Los personajes principales y secundarios incluso abandonan la moda de los años cincuenta y adoptan la de los setenta como si nada hubiera pasado. Por supuesto, el embarazo de Wanda no es normal. Avanza con una velocidad increíble, lo cual es el centro de la comedia, el drama y el misterio de este capítulo.

El eje del desarrollo siguen siendo los enredos y situaciones absurdas que tienen que sufrir los dos protagonistas para ocultar sus naturalezas sobrenaturales de los vecinos, evocando de nuevo series ya mencionadas como Hechizada y Mi Bella Genio. Los elementos “extraños” están tomando cada vez más importancia. Por segunda vez vemos a Wanda alterar la realidad cuando Visión se comienza a dar cuenta de que “las cosas no están bien”. Incluso fue capaz de sacar a Monica Ramb… digo, a Geraldine de su mundo, cuando ella menciona a Ultrón, quedando claro que sabe más de lo que debería.

¿No les parece curioso que los vecinos comenzaron a comentarle a Visión sus dudas sobre Geraldine justo cuando Wanda comenzó a sospechar de ella? Eso da más fuerzas a la teoría de que ella es la “diosa” absoluta de ese pequeño mundo llamado Westview.

Sabemos que Geraldine es en realidad Monica Rambeau, hija de Maria Rambeau y aliada de la Capitana Marvel. Todo indica que ella es una agente de SWORD enviada a explorar el mundo creado por Wanda y tal vez sacarla de allí, al menos hasta que la Bruja Escarlata se dio cuenta de qué ocurría. ¿Por qué se le ocurrió a Mónica que era buena idea llevar un collar con el emblema de la organización secreta a la que pertenece? ¿Fue algo que apareció en su cuello debido a los efectos de este falso mundo?

A causa de esto, podemos ver por primera vez qué hay realmente más allá de Westview en el episodio 3 de WandaVision. En la escena final se muestra una especie de campo de fuerza rodeando un área que, supuestamente, es el mundo que ahora habitan Wanda y Visión. Esto trae fuertes recuerdos de la película Aniquilación y la novela de Stephen King La Cúpula.

SWORD parece tener todo un campamento creado alrededor de este campo de fuerza. La pregunta es si lo están estudiando solo para tratar de “salvar” a Wanda del supuesto espejismo que creó para sí misma o si este representa un peligro para el planeta. Lo peor de todo es que no podemos descartar que HYDRA esté involucrada en esto. Es la segunda vez que el falso comercial de mitad del episodio hace referencia a este grupo. No podemos olvidar que fueron ellos quienes dieron a Wanda sus poderes. Es posible que estén tratando de «reclutarla» de nuevo de una forma poco ortodoxa.

También tenemos que hablar de los gemelos. En el episodio 3 de WandaVision presenciamos el inusual nacimiento de Billy y Tommy. La historia de los hijos de la Bruja Escarlata en los cómics es innecesariamente complicada (como suelen ser las cosas en los cómics). Wanda los creó en su fantasía usando partes del alma de Mephisto, pero cuando tuvo que deshacer ese universo alterno, sus hijos desaparecieron.

Sin embargo, ellos reencarnaron luego en dos personajes que formarían parte de los Young Avengers al llegar a la adolescencia: Billy (Wiccan) y Tommy (Speed). No sabemos qué tanto de esta historia llegará a ser parte de WandaVision, pero la elección de los nombres no puede ser coincidencia. Por cierto, vale la pena mencionar que Wiccan es uno de los pocos superhéroes gay que existen en el mundo de los cómics de Marvel.

La incertidumbre sobre la actual realidad de los protagonistas, los pequeños detalles que hacen sentir que este es un mundo irreal y las consecuencias que pueden tener para el “mundo externo” hacen que esta serie recuerde un poco a los populares ‘creepypastas’. Estos son historias de terror que se propagan por el internet, pretendiendo ser reales. Han reemplazado los cuentos perturbadores que solíamos ver en series como La Dimensión Desconocida.

De hecho ya habíamos visto cosas similares en “experimentos” web como Too Many Cooks, Unedited Footage of a Bear o la miniserie Don’t Hug Me, I’m Scared. Estas obras comienzan mostrándonos mundos que parecen pertenecer a la normalidad de la cultura pop, pero poco a poco se deterioran para mostrarnos la horrible realidad que yace bajo su inocente apariencia. No es casualidad que muchos describan a WandaVision como “Lynchesca”. Esos mismos temas de corrupción detrás de la iconografía del ‘sueño americano’ identifican a muchas de las obras del director David Lynch.

¿Seguirá esta serie por ese mismo camino? Tenemos otra semana de espera para saberlo.