Nos encontrábamos esperando noticias sobre la megaproducción de Amazon basada en las obras de J.R.R. Tolkien, pero la sorpresa llegó por otro lado. Warner Bros. Animation y New Line Cinema anunciaron una nueva película de El Señor de los Anillos, pero no será un filme tradicional sino un ‘anime’.

Por si fuera poco, el proyecto ya tiene director. El encargado será Kenji Kamiyama, a quien conocemos principalmente gracias a Ghost in the Shell: SAC_2045.

Como el nombre War of the Rohirrim (la guerra de los Rohirrim) sugiere, la película ‘anime’ de El Señor de los Anillos se enfocará en Rohan, específicamente en la sangrienta historia de uno de sus más poderosos reyes y una figura casi legendaria en la Tierra-Media: Helm Mano de Hierro. No les costará mucho adivinar que es en su honor que el Abismo de Helm recibió ese nombre.

Los guionistas de El Señor de los Anillos: la guerra de los Rohirrim (War of the Rohirrim) serán Joseph Chou (Blade Runner: Black Lotus), Jeffrey Addiss y Will Matthews (Cristal oscuro: la era de la resistencia). Phillipa Boyens, que ganó el Óscar por coescribir El retorno del rey junto a Peter Jackson, ha sido contratada como consultora de la producción.

Todavía no sabemos la fecha en que llegará esta película, pero sabemos que los estudios quieren estrenarla en cines y han acelerado su producción.

