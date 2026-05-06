Wario eventualmente llegará a las películas de Super Mario, pero no sus «bromas sucias», según Shigeru Miyamoto de Nintendo

Wario, la antítesis de Mario desde Super Mario Land 2: 6 Golden Coins para Game Boy creado por Hiroji Kiyotake, aún no ha aparecido en las películas de Super Mario Bros. o Super Mario Galaxy. Pero eso no significa que no vaya a suceder en algún momento. Shigeru Miyamoto, padre de Mario y productor de las producciones fílmicas, dejó la puerta abierta a esa posibilidad. De hecho la escena poscréditos de la última película podría sentar el precedente.

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Miyamoto participó en una entrevista con Crack-In donde mencionó brevemente a Wario. El medio le preguntó qué prioriza al crear películas dirigidas específicamente a un público infantil. Miyamoto mencionó primero que no quiere hacer reír a los niños solo con chistes subidos de tono, y al parecer Nintendo le ha prohibido al director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri, usarlos en las películas. Sin embargo, rápidamente aclaró que esto no significa que Wario no vaya a aparecer en el futuro.

Wario es uno en Super Mario Land y otro con más compañía en WarioWare.

Creo que los niños son ‘adultos, solo que con menos conocimiento’. Por eso no quiero hacerlos reír con chistes subidos de tono, así que le prohibí a Chris usarlos (risas). ¡Ah, pero eso no significa que Wario no vaya a aparecer en las películas! La acción es algo con lo que tanto adultos como niños pueden identificarse por igual, así que creo que si nos centramos en la acción, podemos crear una película que no sea aburrida”.

Miyamoto también comentó recientemente por qué la película de Super Mario Galaxy tiene un ritmo tan vertiginoso.

«Un enfoque consiste en crear utilizando unidades pequeñas y parciales. Por ejemplo, 30 unidades de 3 minutos cada una suman 90 minutos. Es muy similar a mi propio método: no creo nada innecesario, pero tampoco descarto casi nada. Así pues, la técnica de Illumination implica intercambiar y reorganizar esas unidades, creando algo con una densidad increíble.

Otro ejemplo son los padres sentados en la sala por el sentido de responsabilidad de llevar a sus hijos al cine, o una historia que conmueve a los padres, pero cuyos hijos corretean por la sala. Siempre quise hacer una película que no fuera así, por lo que, en ese sentido, creo que fue una buena decisión hacerla de 90 minutos trepidantes que pasaran volando».

Super Mario Galaxy: La película ha recaudado hasta la fecha y desde el pasado 1ro de abril, más de 888 millones de dólares.