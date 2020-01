Warner Bros. quiere predecir el éxito de sus películas con inteligencia artificial

El reconocido estudio de cine Warner Bros. ha tenido sus buenos altibajos al momento de tomar decisiones críticas para lanzar sus películas. Para ayudar a un mejor proceso de mercadeo, el estudio ha firmado un acuerdo con la compañía desarrolladora de inteligencias artificiales Cinelytic. La idea es recurrir al uso de algoritmos que puedan predecir la viabilidad y rentabilidad de una película luego de su estreno.

El ‘software’ de Cinelytic les permitirá a los ejecutivos de Warner Bros. simular toda la etapa de producción de un filme. Propuestas, presupuesto, actores, audiencia y dividendos. Todo esto con opciones de alternar las variables con el fin de buscar el resultado más favorable. Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de reemplazar a Tom Cruise con Keanu Reeves en un papel protagónico? ¿Sería bien recibido por audiencias entre los 25 y 30 años? ¿Se vería la misma tendencia en cines de Europa? Y así con escenarios similares.

No obstante, la inteligencia artificial no puede hacer decisiones creativas. Tobias Quessier, presidente de Cinelytic, dice que el ‘software’ es bueno para comer números y analizar datos que muestran patrones no visibles para los seres humanos, pero para el aspecto creativo todavía se necesita el componente de la experiencia y la intuición.

Los expertos en inteligencia artificial cuestionan los límites de los algoritmos en un campo tan caótico como lo es el de la industria del cine. Sin embargo, los entusiastas lo ven como una oportunidad para analizar datos mucho más rápido de lo que el cerebro humano puede procesar. Sobre todo, en festivales de cine, donde los estudios tienen que hacer subasta por derechos de distribución y solo cuentan con unas horas para decidir si una película vale la pena.

Vía: The Verge