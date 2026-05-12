Westworld abrirá de nuevo sus puertas como una película, después de la cancelada serie de HBO basada en la película de Michael Crichton

David Koepp regresa al mundo de los parques de atracciones retorcidos. El guionista, conocido por adaptar en 1993 la exitosa novela Jurassic Park de Michael Crichton, la secuela El mundo perdido: Jurassic Park en 1997 y la más reciente Jurassic World Rebirth de 2025, ha sido contratado para escribir un nuevo ‘reboot’ del western de ciencia ficción de 1973, Westworld. Warner Bros. está desarrollando el reinicio, que aún no cuenta con director.

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Michael Crichton escribió y dirigió la película original de Westworld, que narra la historia de unos visitantes a un parque de atracciones interactivo con androides hiperrealistas que comienzan a fallar. Una historia familiar para los fans de Jurassic Park. En octubre del 2016, HBO estrenó la serie de Westworld basada en el filme de Crichton, protagonizada por Evan Rachel Wood como Dolores Abernathy y Anthony Hopkins como Robert Ford, cofundador y director del parque. Acompañados por Thandiwe Newton y Jeffrey Wright. Jonathan Nolan y Lisa Joy crearon la serie, finalizada en agosto del 2022 después de cuatro temporadas y 36 episodios.

Koepp también trabajó en icónicas películas como Misión Imposible, Spider-Man y la infame Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. También escribió la más reciente Indiana Jones y el dial del destino y ha sido frecuente colaborador en producciones protagonizadas por Tom Cruise.