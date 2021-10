What If…? (temporada 1), top de episodios del peor al mejor

Después de casi 2 meses, la temporada 1 de What If…? finalmente ha concluido. En general, los fanáticos del UCM han quedado contentos con este producto. Para ser el primer proyecto animado de Marvel Studios, ha hecho un buen trabajo celebrando el Universo Cinematográfico y explorando algunas de las muchas posibilidades que oculta el aún misterioso multiverso.

Por supuesto, como toda serie, What If…? tiene sus altibajos. Es justamente por ello que, en vez de unas impresiones o una reseña tradicional, he elaborado un top con todos los episodios de What If…? (temporada 1). De esta forma, cubriré mejor esta serie «antológica» y podré dar comienzo a una tormenta de arena un debate sobre cuáles fueron los mejores episodios.

¡Sin más preámbulos, demos comienzo a este top!

Top 9 – ¿Qué pasaría si… hubiera zombis? (episodio 5)

Irónicamente, el episodio más esperado de What If…? es fácilmente el peor de la temporada 1.

Si bien tiene sus puntos altos, entre los que se encuentra la mejor interpretación de Peter Parker en el UCM, este episodio sufre constantemente por la disonancia entre la desesperanzadora ambientación de un apocalipsis zombi y lo que parece una incapacidad compulsiva de dejar de hacer chistes. Una cosa es mantenerse optimista en medio de una crisis, otra completamente distinta es no tratar el fin del mundo con la seriedad que merece.

¿Lo peor de todo? La temporada 1 de What If…? ya había demostrado que puede lidiar con temas oscuros. Sin embargo, parece que los personajes de este episodio son incapaces de cargar con bagaje emocional. Despedazan a sus difuntos amigos a diestra y siniestra.

Top 8 – ¿Qué pasaría si… la capitana Carter fuera la primera vengadora? (episodio 1)

Aunque entretenido por cuenta propia, el primer episodio de la temporada 1 de What If…? es bastante básico. Sí, Peggy Carter es su propio personaje y es entretenida verla en acción. No obstante, incluso con el riesgo de sonar reduccionista, este episodio es fundamentalmente Capitán América: El primer vengador con un cambio de sexo del protagonista. El que Peggy haya sido inyectada con el suero del supersoldado no altera la historia de formas interesantes.

No es un mal episodio, pero sí algo olvidable.

Top 7 – ¿Qué pasaría si… Thor fuera hijo único? (episodio 7)

Si bien este episodio recibió bastante odio cuando salió, no hay escapatoria del hecho de que es uno de los más flojos de What If…? (temporada 1). Su tono explícitamente cómico, caricaturescas peleas y la aparición de decenas de personajes del Universo Cinematográfico de Marvel dan para un episodio entretenido. No obstante, disfrutar de su premisa exige una gran suspensión de la credibilidad incluso dentro de la ficción del Universo Cinematográfico.

¿Cómo es que la ausencia de Loki en la infancia de Thor causa que se convierta en el “dios de las fiestas”? ¿Por qué deidades como Surtur, cuyo único propósito es la destrucción de Asgard, están «emparrandados» con sus enemigos? La historia es muy ridícula para su propio bien.

Top 6 – ¿Qué pasaría si… T’Challa se convirtiera en Star-Lord? (episodio 2)

Más allá de ser un simpático homenaje al difunto Chadwick Boseman, el episodio 2 de la temporada 1 de What If…? es el primero que plantea un escenario interesante y distinguible a lo ya conocido. A diferencia de la contraparte interpretada por Chris Pratt, este Star-Lord es un altruista que ha solucionado una buena porción de los problemas de la galaxia. Este episodio muestra que T’Challa es un individuo inherentemente virtuoso a lo largo del multiverso.

Desafortunadamente, este episodio se ve perjudicado por el final de What If…? (temporada 1). Tras un gran final con oscuras implicaciones y que balancea el positivismo de la historia, el capítulo 9 básicamente lo invalida. No arruina el episodio, pero sí le resta impacto.

Top 5 – ¿Qué pasaría si… Killmonger rescatara a Tony Stark? (episodio 6)

Otro episodio que muestra uno de los escenarios alternativos más interesantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Esta historia nos lleva al principio de todo y deja ver cómo alguien el momento y lugar precisos podría haber cambiado la historia del UCM. Sin embargo, el episodio no gira tanto alrededor de eso. En cambio, explora la ambición de Killmonger.

Mi única crítica es la aparente omnisciencia de Killmonger y su alianza con los guionistas para hacer que todo salga de acuerdo a su plan. ¿De veras Tony no tenía un plan de contingencia?

Top 4 – ¿Qué pasaría si… Ultrón ganara? (episodio 8)

Aunque ciertas incoherencias con respecto a lo previamente presentado en el UCM le restan impacto —vaya, ¿eso era todo lo que se necesitaba para derrotar a Thanos?—, el penúltimo episodio de la temporada 1 de What If…? explora el potencial desaprovechado de Ultrón. Aquellos que hayan quedado decepcionados con la interpretación del villano en Avengers: La era de Ultrón terminarán satisfechos. No solo ofrece una de las mejores batallas de la serie, sino que actúa como prologo del final de la temporada 1. ‘Spoilers’: está alto en esta lista.

Top 3 – ¿Qué pasaría si… el Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? (episodio 4)

Oficialmente entramos al podio de lo mejor de lo mejor. ¿Y qué mejor forma de empezar que con el episodio que demostró que What If…? puede tratar historias con un tono más oscuro?

La premisa del descenso del héroe y su monomanía no es precisamente original, pero el final del episodio es lo que lo vuelve uno de los más memorables de la temporada. Su impacto se debe en buena medida a las actuaciones del Doctor Strange y el Vigilante. No importa si la vieron en español o inglés, es un momento que nos acompañó hasta el final de la serie.

Top 2 – ¿Qué pasaría si… el Vigilante rompiera su juramento? (episodio 9)

El gran final de la temporada 1 de What If…? ciertamente estuvo a la altura.

Deja algunas preguntas sin resolver e incluso perjudica episodios previos, pero el capítulo 9 es una espectacular celebración de todo lo hecho en What If…? y ofrece uno de los combates más impresionantes a nivel visual del Universo Cinematográfico de Marvel. Tampoco se queda atrás en lo que respecta a narrativa, ya que emplea ingeniosamente múltiples elementos establecidos en anteriores episodios para sorprender a los fanáticos del UCM. Es imperdible.

Top 1- ¿Qué pasaría si… el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? (episodio 3)

Sí, no es tan «bombástico» como el final de What If…? (temporada 1). A pesar de eso, el episodio 3 compensa su falta de espectáculo con la construcción de un misterio que genuinamente exigió a la mayoría meditar sobre los sospechosos detrás de los misteriosos asesinatos de los individuos que iban a conformar a los héroes más poderosos de la Tierra.

No es perfecto, pero ofrece comedia, intriga, acción y ‘fan-service’ en las cantidades adecuadas. Por su excelente ejecución, es mi episodio favorito de What If…? (temporada 1).

¿Cómo sería su top de episodios de What If…? (temporada 1)? ¿Qué opinan del nuestro? ¿Están en desacuerdo? ¡No olviden mencionarlo en los comentarios de este artículo!