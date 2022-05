La película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey aprovecha bien el dominio público sobre el personaje

A comienzos de año, cuando reportamos que los derechos de autor sobre el osito bonachón habían pasado al dominio público, sabíamos que los fanáticos harían cosas muy creativas con el personaje, pero nunca imaginamos esto. El director de cine independiente Rhys Waterfield presentó imágenes publicitarias de su película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey, que convierte al adorable oso en un asesino ‘slasher’.

Pueden ver algunas de las imágenes a continuación:

Winnie the Pooh: Blood and Honey, el protagonista y su amigo Pigglet (Puerquito) se convierten en asesinos tras ser abandonados por Christopher Robin, que se ha ido a estudiar a la universidad.

Rhys Waterfield filmó esta película en Inglaterra con un presupuesto muy bajo y en solo 10 días. Su concepto llamó tanto la atención que ya llegó a un acuerdo con la distribuidora ITN Studios. Eso sí, pueden estar seguros que Disney va a revisar cada pixel de cada imagen y tráiler buscando alguna posible ruptura de sus derechos de autor —ellos todavía son dueños de cierta versión del personaje— para evitar su lanzamiento. El director está al tanto y dice que esa es la razón por la que su versión de dominio público de Winnie Pooh no lleva una camisa roja en su película de horror.

La película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey todavía no tiene una fecha de lanzamiento definida y no sabemos si llegará a cines o algún servicio de ‘streaming’. Ya estamos considerando comenzar una campaña pidiendo que agreguen a este oso asesino a Dead by Daylight. Pueden hacerlo sin problema porque Winnie Pooh es de dominio público.

Fuente: Variety