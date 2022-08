No hemos dejado de pensar en el nuevo filme inspirado en uno de los más queridos personajes infantiles de todos los tiempos desde que vimos sus primeras imágenes en mayo de 2022. Ahora finalmente podemos dar una mirada al tráiler y al afiche de Winnie the Pooh: Blood and Honey y seguramente Disney no está muy contenta con esta película de terror.

En este filme, el protagonista y su amigo Pigglet (Puerquito) sufren un terrible trauma tras ser abandonados por Christopher Robin, que se ha ido a estudiar a la universidad. Cuándo él regresa, descubre que sus viejos amigos se han convertido en asesinos psicópatas. Esta película existe gracias a que Winnie the Pooh paso a ser dominio público a comienzos de año.

Pueden ver el tráiler lleno de sangre (y miel) a continuación.

Definitivamente luce como lo que en realidad es: una película independiente de muy bajo presupuesto, pero filmada con amor. Parece que recurrirá al «horror slasher» tradicional de obras como las primeras Viernes 13.

También podemos dar una mirada al afiche oficial:

Tristemente, ni el tráiler ni el afiche de la película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey revelan una fecha de estreno ni dicen si llegará a algún servicio de ‘streaming’. Tendremos que seguir esperando para descubrir cómo podemos verla.

Fuente: Jagged Edge Productions